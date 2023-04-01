Про це заявив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску після переговорів із главами МЗС "Бухарестської дев'ятки", інформує BBC.

"Нам потрібно працювати над збільшенням присутності США в нашому регіоні на східному фланзі з погляду військ та техніки, - заявив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску.

В об'єднання входять Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина.

"Якщо у нас буде надійна оборона, ми зможемо стримати дестабілізуючу і наполегливу поведінку Росії, - сказав Ауреску. - Це єдина мова, яку розуміє Росія".

За підсумками переговорів у польському місті Лодзь, міністри також пообіцяли подальшу підтримку України у протидії російській агресії.

"Країни "Бухарестської дев'ятки" є лідерами, у тому числі з погляду мобілізації союзників на сміливіші дії, як це було у випадку перекидання винищувачів МіГ-29 або танків", - заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.