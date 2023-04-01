Країни "Бухарестської дев'ятки" закликали збільшити військову присутність США в регіоні
Країни східного флангу НАТО закликали до посилення військової присутності США у регіоні напередодні саміту альянсу у Вільнюсі, що відбудеться у липні
Про це заявив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску після переговорів із главами МЗС "Бухарестської дев'ятки", інформує BBC.
"Нам потрібно працювати над збільшенням присутності США в нашому регіоні на східному фланзі з погляду військ та техніки, - заявив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску.
В об'єднання входять Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина.
"Якщо у нас буде надійна оборона, ми зможемо стримати дестабілізуючу і наполегливу поведінку Росії, - сказав Ауреску. - Це єдина мова, яку розуміє Росія".
За підсумками переговорів у польському місті Лодзь, міністри також пообіцяли подальшу підтримку України у протидії російській агресії.
"Країни "Бухарестської дев'ятки" є лідерами, у тому числі з погляду мобілізації союзників на сміливіші дії, як це було у випадку перекидання винищувачів МіГ-29 або танків", - заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.
- Нагадаємо, агентство Reuters пише, що 3 квітня США оголосять про новий пакет військової допомоги для України.
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