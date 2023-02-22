Країни ЄС не можуть домовитися про нові санкції проти РФ, - Reuters
У середу 22 лютого в Брюсселі члени Європейського Союзу не змогли досягти домовленості щодо нового пакету санкцій проти Росії. Переговори перенесли на завтра
Про це інформує Reuters з посиланням на джерела.
"Є кілька невирішених питань, в тому числі щодо каучуку та зобов'язань щодо звітності про російські активи в Європі", - заявило одне з джерел.
Повідомляється, що новий пакет санкцій бажають запровадити до річниці повномасштабної війни Росії в Україні.
Переговори між членами ЄС заплановані на четвер, 23 лютого, у другій половині дня.
- 23 лютого міністри фінансів країн G7 зустрінуться, щоб обговорити нові санкції проти Росі через її повномасштабне вторгнення в Україну.
- Санкції проти Росії за незаконне визнання незалежності, окупацію чи анексію територій України діятимуть до 24 лютого 2024 року.
- У ЄС погодили ще на рік подовження санкцій проти 195 осіб та 34 організацій, включаючи самопроголошенного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його наближених осіб.
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