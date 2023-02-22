Країни ЄС не можуть домовитися про нові санкції проти РФ, - Reuters

Про це інформує Reuters з посиланням на джерела.

"Є кілька невирішених питань, в тому числі щодо каучуку та зобов'язань щодо звітності про російські активи в Європі", - заявило одне з джерел.

Повідомляється, що новий пакет санкцій бажають запровадити до річниці повномасштабної війни Росії в Україні.

Переговори між членами ЄС заплановані на четвер, 23 лютого, у другій половині дня.