Країни ЄС передадуть Україні 500 електрогенераторів
Через пошкодження росіянами об'єктів енергетичної інфраструктури України країни-члени Європейського союзу спрямували до України 500 електрогенераторів
Про це повідомляє Єврокомісія.
Допомогу надали 17 країн: Словенія, Словаччина, Ірландія, Австрія, Швеція, Іспанія, Німеччина, Італія, Данія, Фінляндія, Естонія, Бельгія, Болгарія, Люксембург, Кіпр, Польща і Франція
Зазначають, що обладнання виділили через Механізм цивільного захисту ЄС. Метою є забезпечення доступу українців до електроенергії та опалення.
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