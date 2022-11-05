Країни ЄС передадуть Україні 500 електрогенераторів

Про це повідомляє Єврокомісія.

Допомогу надали 17 країн: Словенія, Словаччина, Ірландія, Австрія, Швеція, Іспанія, Німеччина, Італія, Данія, Фінляндія, Естонія, Бельгія, Болгарія, Люксембург, Кіпр, Польща і Франція

Зазначають, що обладнання виділили через Механізм цивільного захисту ЄС. Метою є забезпечення доступу українців до електроенергії та опалення.

<script async src="https://telegram.org/js/telegram-widget.js?21" data-telegram-post="europeancommission/731" data-width="100%"></script>