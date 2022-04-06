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Країни ЄС, які приймають українських біженців, отримають 3,5 млрд допомоги, - Рада Євросоюзу

6 квітня, 2022 середа
16:10
Світ ЄС Україна

Схвалено термінову виплату у розмірі 3,5 мільярда євро країнам ЄС, які приймають біженців з України

Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Посли ЄС підтримали надання державам-членам негайного доступу до більшого фінансування від REACT-EU для підтримки біженців з України.

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Загалом цього року державам буде виплачено 3,5 мільярда євро. Це збільшена сума попереднього фінансування в рамках REACT-EU – однієї з найбільших програм відновлення після пандемії.

Країни-члени, які прийняли більше біженців - транзитом чи з кінцевим проживанням - отримають більшу частку коштів.

Виплати допоможуть зменшити тиск на держбюджети країн, щоб вони могли впоратися з напливом біженців з України.

З цією метою фінансування з траншу REACT-EU 2021 року буде збільшено з 11% до 15% для всіх країн-членів.

Для країн ЄС, куди наплив біженців з України становив понад 1% їхнього населення наприкінці першого місяця після російського вторгнення, попереднє фінансування зросте з 11% до 45%.

Країни, які отримають 45% фінансування – це Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина, які межують з Україною, а також Австрія, Болгарія, Чехія, Естонія та Литва, які до 23 березня 2022 року прийняли кількість переміщених осіб, еквівалентну понад 1% їхнього населення.

Також вводиться система виплат на особу, яка дозволяє легше та швидше використовувати кошти. Це допоможе фінансувати основні потреби людей з України, яким надано тимчасовий захист ЄС або інший належний захист відповідно до національного законодавства.

Виплата встановлюється на рівні 40 євро на тиждень і може використовуватися максимум протягом 13 тижнів, починаючи з дати прибуття до Європейського Союзу.

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війна з Росією
ЄС
біженці з України
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2022, середа
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