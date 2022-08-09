Країни Європи, які є лідерами з купівлі нафти і газу в РФ, спонсорують тероризм, - політолог-міжнародник Ялі
Німеччина, Франція та інші країни Європи спонсорують війну в Україні через закупівлю російських енергоносіїв
Про це в ефірі Еспресо сказав політолог-міжнародник Максим Ялі.
"Де-факто, країнами-спонсорами тероризму є європейські країни, та ж Німеччина, Франція, Італія, які є лідерами із закупівлі російського газу і нафти та спонсорують війну в Україні" - зазначив він.
На думку експерта, європейські політики бояться, що інфляція і падіння економіки призведуть до того, що за них не проголосують люди.
"Тому і не вводять повне ембарго на енергоносії. Я вже не кажу про всяких Орбанів, які завжди знайдуться в європейській родині. Вони роками отримують хабарі, контракти, знижки на газ і нафту з РФ та постійно блокують запровадження санкцій проти Росії", - підсумував Ялі.
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