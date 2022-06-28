Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією агенції, за ініціативою прем'єра Італії Маріо Драгі, лідери країн G7 доручать профільним міністерствам вивчити можливість запровадження граничних цін на російський газ.

Поки ж у підсумковому комюніке саміту Великої сімки, який відбувається 26-28 червня у Німеччині, буде згадано механізм обмеження цін на нафту з РФ.

Лідери Євросоюзу ще раніше просили Єврокомісію вивчити можливість обмеження цін на газ з РФ. За даними Bloomberg, деякі держави скептично поставилися до цієї ідеї через побоювання, що Росія ще більше скоротить постачання газу.

26 червня повідомлялося, що лідери країн Великої сімки обговорюють встановлення граничних цін на російську нафту.

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