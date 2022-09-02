Країни G7 готові підтримати план щодо обмеження цін на російську нафту, щоб послабити тиск на світовому ринку, - FT
Європейська комісія виступає за обмеження ціни на російську нафту, країни G7 готові підтримати план щодо цього
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на координатора санкцій у Державному департаменті США Джеймса О’Браєна.
"Обмеження ціни гарантує, що кожна країна може отримати найнижчу можливу ціну, і це добре для світу", - сказав він.
Зазначається, що G7 готові підтримати план щодо обмеження цін на російську нафту, щоб послабити тиск на світовому ринку. Обмеження запровадять одночасно з ембарго ЄС на імпорт російської нафти, яке набуде чинності 5 грудня для сирої та 5 лютого для нафтопродуктів.
Обмеження ціни підтримує Європейська комісія, але потребує підтримки з боку держав-членів ЄС. Щойно схвалення Великої сімки стане офіційним, дипломатам доведеться переконати країни-членів Європейського Союзу змінити шостий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну.
- 1 вересня The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомило, що міністри фінансів країн Групи семи (G7) під час віртуальної зустрічі в п’ятницю, 2 вересня, мають намір схвалити план щодо обмеження цін на російську нафту. Проте в G7 зберігаються важливі розбіжності щодо цієї пропозиції. Офіційні особи мають різні погляди щодо того, скільки країн за межами G7 повинні погодитися на обмеження ціни, щоб воно працювало.
- За даними ЗМІ, G7 прагне запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції Європейського Союзу, що забороняють морський імпорт російської сирої нафти.
- 1 вересня Росія пригрозила ембарго країнам, які підтримають встановлення граничних цін на нафту з РФ.
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