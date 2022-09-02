Країни G7 готові підтримати план щодо обмеження цін на російську нафту, щоб послабити тиск на світовому ринку, - FT

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на координатора санкцій у Державному департаменті США Джеймса О’Браєна.

"Обмеження ціни гарантує, що кожна країна може отримати найнижчу можливу ціну, і це добре для світу", - сказав він.

Зазначається, що G7 готові підтримати план щодо обмеження цін на російську нафту, щоб послабити тиск на світовому ринку. Обмеження запровадять одночасно з ембарго ЄС на імпорт російської нафти, яке набуде чинності 5 грудня для сирої та 5 лютого для нафтопродуктів.



Обмеження ціни підтримує Європейська комісія, але потребує підтримки з боку держав-членів ЄС. Щойно схвалення Великої сімки стане офіційним, дипломатам доведеться переконати країни-членів Європейського Союзу змінити шостий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну.

1 вересня The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомило, що міністри фінансів країн Групи семи (G7) під час віртуальної зустрічі в п’ятницю, 2 вересня, мають намір схвалити план щодо обмеження цін на російську нафту. Проте в G7 зберігаються важливі розбіжності щодо цієї пропозиції. Офіційні особи мають різні погляди щодо того, скільки країн за межами G7 повинні погодитися на обмеження ціни, щоб воно працювало.

За даними ЗМІ, G7 прагне запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції Європейського Союзу, що забороняють морський імпорт російської сирої нафти.

1 вересня Росія пригрозила ембарго країнам, які підтримають встановлення граничних цін на нафту з РФ.

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