Країни ОДКБ створять спільні військові правоохоронні органи

Про це повідомляє сайт ОДКБ.



Угоду про спільні військові правоохоронні органи підписали на саміті.

Президенти країн підписали угоду з питань юрисдикції та надання правової допомоги у справах, пов'язаних з тимчасовим перебуванням військ колективної безпеки на територіях країн ОДКБ

"Документ регламентує створення механізму співпраці компетентних органів держав-членів ОДКБ: військової поліції, військового слідства, військової прокуратури, військових судів (трибуналів) - у кримінальних та адміністративних справах щодо осіб, що входять до складу формувань сил і засобів системи колективної безпеки", - йдеться в повідомленні.

До ОДКБ входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизія і Таджикистан.