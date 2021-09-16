Країни ОДКБ створять спільні військові правоохоронні органи
Країни-учасниці Організації договору про колективну безпеку домовились про створення єдиних військової поліції, слідства, прокуратури і судів
Про це повідомляє сайт ОДКБ.
Угоду про спільні військові правоохоронні органи підписали на саміті.
Президенти країн підписали угоду з питань юрисдикції та надання правової допомоги у справах, пов'язаних з тимчасовим перебуванням військ колективної безпеки на територіях країн ОДКБ
"Документ регламентує створення механізму співпраці компетентних органів держав-членів ОДКБ: військової поліції, військового слідства, військової прокуратури, військових судів (трибуналів) - у кримінальних та адміністративних справах щодо осіб, що входять до складу формувань сил і засобів системи колективної безпеки", - йдеться в повідомленні.
До ОДКБ входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизія і Таджикистан.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.6
Купівля 26.6Продаж 26.81
-
EUR
Купівля 31.26Продаж 31.61
- Актуальне
- Важливе