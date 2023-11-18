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Країни ОПЕК+ планують обговорити чергове скорочення видобутку нафти

18 листопада, 2023 субота
03:30
Економіка ОПЕК

ОПЕК+ планує обговорити питання про додаткові скорочення постачання нафти. Це пов'язано із падінням цін на нафту з кінця вересня

Про це повідомляє Reuters.

Ціна на нафту марки Brent знизилася з 98 доларів за барель у вересні до 79 доларів за барель. Це сталося через побоювання з приводу попиту та можливого перевищення доходів над витратами наступного року. Підтримка з боку країн ОПЕК+ та конфлікт на Близькому Сході не змогли запобігти падінню цін.

Саудівська Аравія, Росія та інші члени ОПЕК+ вже пообіцяли скоротити видобуток нафти на 5,16 млн барелів на добу, що становить приблизно 5% світового попиту. Скорочення почалися наприкінці 2022 року і включають 3,66 млн барелів на добу з боку ОПЕК+ і додаткові добровільні скорочення з боку Саудівської Аравії та Росії.

Джерело в ОПЕК+ заявило, що чинні обмеження на видобуток нафти можуть виявитися недостатніми для підтримки цін. Група, ймовірно, розгляне можливість запровадження додаткових заходів на наступному засіданні. Інші джерела в ОПЕК+ також не виключають глибших скорочень.

"Неприємно бачити, що волатильність ринку зростає напередодні наступного засідання, тоді як фундаментальні показники загалом залишаються стабільними. Міністри, ймовірно, висловлять деякі міркування про те, що ще потрібно зробити, щоб забезпечити стабільну тенденцію", - сказав один із джерел у ОПЕК.

26 листопада міністри країн ОПЕК+, які об'єднують Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзників на чолі з Росією, обговорять плани на 2024 рік. Група вже домовилася скоротити видобуток нафти на 3,66 млн. барелів на добу наступного року, але може розглянути можливість додаткових скорочень у світлі падіння цін на нафту. ОПЕК + не має цільового показника цін на нафту. Члени залежить від нафти як основного джерела державних доходів.

  • 2 квітня ОПЕК оголосила, що добровільно скорочує видобуток нафти на близько 1,15 млн барелів на добу.
  • 15 липня стало відомо, що Росія планує скоротити експорт нафти із західних портів наступного місяця приблизно на 100 - 200 тис. барелів на день порівняно з липнем, оскільки Москва виконує свою обіцянку разом з лідером ОПЕК Саудівською Аравією.
  • 4 серпня Саудівська Аравія оголосила про своє рішення продовжити добровільне скорочення видобутку нафти на 1 мільйон барелів на добу.

нафта
ОПЕК
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