Крапка у "справі Майдану" буде поставлена, коли ми побачимо на лаві підсудних Януковича, - свідок
Екснардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський заявив, що крапка в "справі Майдану" буде поставлена тоді, коли за ґратами опиняться Янукович і його пособники
Про це він сказав у коментарі "Цензор.НЕТ", виступаючи як свідок у "справі Майдану".
За словами Пашинського війна в Україні почалася на Майдані, "коли Росія вирішила знищити українців як народ, як державу".
"Ми знаємо предмет судового слідства - дослідження доказів. Хоч і з запізненням майже на 10 років, але ми дожили до цього моменту. Не всі, на жаль. Але я сподіваюсь, що справедливість переможе і буде поставлена крапка в першому епізоді кривавої війни проти України та українського народу. Ця війна почалася на Майдані, коли Росія вирішила знищити нас як народ, як державу. Ніхто з нас не очікував, що це буде початок такий. Дивує тільки, що це відбувається через 10 років, точніше через 9. Але хоч так", - сказав Пашинський.
Він також додав, що наразі судять виконавців, тоді як організатори ховаються у РФ.
"Зараз ми судимо виконавців. А всі, хто це організовували, сидять у Москві й проживають ті 30 срібняків, які їм Путін заплатив за геноцид українського народу", - наголосив Пашинський.
- У середу, 18 жовтня, Святошинський райсуд Києва виголосив вирок ексберкутівцям у справі щодо розстрілів на Інститутській 20 лютого 2014 року.
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