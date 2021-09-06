"Краще жувати, ніж говорити": Разумков про заяву Арестовича щодо перейменування України
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відреагував на пропозицію радника голови Офісу президента Олексія Арестовича щодо перейменування України на Русь-Україна
Про це він заявив під час брифінгу перед засіданням парламенту 6 вересня, передає Еспресо.TV.
"Іноді краще жувати, ніж говорити", - зазначив Разумков.
Він наголосив, що на сьогодні Україна потребує змін, реформ, але точно не потребує змін назви.
"Ми з вами живемо в державі Україна. Я думаю, що це влаштовує 99% наших громадян. Давайте працювати над першою частиною. З назвою якось ми розберемося. Я впевнений, що гратися з назвою країни, з назвою держави… Тим більше намагатися на ньому, вибачте за сленг, хайпанути – це точно не державницька позиція. Я не знаю, в якому стані люди подають коментарі, важко мені відповісти…", - сказав Разумков.
Спікер ВР додав, що в нього немає інформації про підготовку ОПУ подібного законопроєкту і сподівається, що це фейк.
- Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович пропонує перейменувати Україну на Русь-Україна.
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