"Красиво палає": радник мера показав велику пожежу біля Маріуполя поблизу російських фортифікацій і складів
Поблизу тимчасово окупованого Маріуполя помітно густий дим. За інформацією радника міського голови, горять поля із врожаєм зерна, поруч розташовані фортифікації та склади окупантів
Петро Андрющенко опублікував відео пожежі у telegram.
"Набагато менше українського зерна вдасться вкрасти з полів біля Маріуполя. Красиво палає в бік Новоазовська - Донецька. А поруч - фортифікації, склади техніки з БК та мінні поля. Не потушити - не вкрасти. Маємо надію, що вогонь перекинеться на базу мразот і буде прекрасна бавовна", - написав Андрющенко.
Дим помітно за 15 км від Маріуполя.
"Ну і ще трохи Маріупольської бавовни для окупантів. Тепер - з міста. Краса. Правду кажуть - но вогонь можна дивитись вічно", - додав Андрющенко.
- 28 липня силами України знищено 4 склади з боєкомплектами та 1 базу російських окупантів.
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