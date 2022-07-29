Петро Андрющенко опублікував відео пожежі у telegram.

"Набагато менше українського зерна вдасться вкрасти з полів біля Маріуполя. Красиво палає в бік Новоазовська - Донецька. А поруч - фортифікації, склади техніки з БК та мінні поля. Не потушити - не вкрасти. Маємо надію, що вогонь перекинеться на базу мразот і буде прекрасна бавовна", - написав Андрющенко.

Дим помітно за 15 км від Маріуполя.

"Ну і ще трохи Маріупольської бавовни для окупантів. Тепер - з міста. Краса. Правду кажуть - но вогонь можна дивитись вічно", - додав Андрющенко.

28 липня силами України знищено 4 склади з боєкомплектами та 1 базу російських окупантів.

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