"Красноярців розбили взагалі "в дим". СБУ перехопила переговори окупантів

Служба безпеки України перехопила і опублікувала переговори окупантів, російських ОМОНівців, які спілкувалися між собою про бої під Гостомелем.

Нагадаємо, Росія вперше озвучила втрати у війні на території України.

У день початку війни окупанти називали її "спецоперацією" та давали на неї три дні."Натомість вже другий тиждень російські війська зазнають значних втрат. І вже не вірять, що вдасться захопити хоча б одне місто зі списку "must be". І навіть сфотографуватися на фоні їм ніхто не дозволить! Тож вони жахаються власним втратам, а бойовий дух тане разом з весняним снігом", - йдеться у повідомленні СБУ.В оній із перехоплених Службою розмов російські ОМОНівці обговорюють ситуацію під Гостомелем: "Ми їхали всі в одній колоні: красноярці першими, наші другими, за нами кемеровські, за кемеровськими – СОБР кемеровський. Красноярців розбили взагалі "в дим" з танків, з мінометів. Наших розбили. Кемера встигли відскочити й втекти. Але й у них - один 200-ий і три 300-ті. Про наших взагалі нічого не відомо. Скільки там "наваляло" нашим, - ніхто не знає".