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"Красноярців розбили взагалі "в дим". СБУ перехопила переговори окупантів
У день початку війни окупанти називали її "спецоперацією" та давали на неї три дні.
Служба безпеки України перехопила і опублікувала переговори окупантів, російських ОМОНівців, які спілкувалися між собою про бої під Гостомелем.
У день початку війни окупанти називали її "спецоперацією" та давали на неї три дні.
"Натомість вже другий тиждень російські війська зазнають значних втрат. І вже не вірять, що вдасться захопити хоча б одне місто зі списку "must be". І навіть сфотографуватися на фоні їм ніхто не дозволить! Тож вони жахаються власним втратам, а бойовий дух тане разом з весняним снігом", - йдеться у повідомленні СБУ.
В оній із перехоплених Службою розмов російські ОМОНівці обговорюють ситуацію під Гостомелем: "Ми їхали всі в одній колоні: красноярці першими, наші другими, за нами кемеровські, за кемеровськими – СОБР кемеровський. Красноярців розбили взагалі "в дим" з танків, з мінометів. Наших розбили. Кемера встигли відскочити й втекти. Але й у них - один 200-ий і три 300-ті. Про наших взагалі нічого не відомо. Скільки там "наваляло" нашим, - ніхто не знає".
- Нагадаємо, Росія вперше озвучила втрати у війні на території України.
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