Кравчук заявив про спробу замаху на нього у 1994 році

Про це він заявив у інтерв'ю LB.ua

"На мене було скоєно замах. Це було під час підготовки до другого туру президентських виборів. Тоді в Харкові на мене напав убивця з ножем. Урятував мені життя охоронець", - сказав президент.



Він додав, що РФ вела проти нього кампанію.



"Уже після завершення моєї каденції, Кучма дізнався про те, що Росія веде проти мене серйозну роботу, що мені надходять погрози, він виділив мені додаткову охорону. Росіяни планували зняти мене з поїзда доставити до Москви, щоб я зняв свій підпис з Біловезьких угод, денонсував їх", – заявив перший президент.

Кравчук сказав, що не знає, хто замовив замах

"Про це знала СБУ і знав Кучма. Він сказав: "Леоніде Макаровичу, є інформація про те, що потрібно посилити вашу охорону". От і все, що мені було відомо", – розповів він.