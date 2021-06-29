Кравчуку зробили операцію на серці, - Арестович
Перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук переніс операцію на серці
Про це в коментарі LIGA.net заявив прессекретар переговорної групи Олексій Арестович.
Арестович зазначив, що Кравчук переніс операцію на серці.
"Так. Він просив не коментувати, нічого, крім самого факту", – наголосив він.
Наразі про стан Кравчука нічого невідомо.
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