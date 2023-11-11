Креативний директор Gucci і Moschino Девід Ренне помер у віці 46 років

Про це повідомляє BBC.News.

Креативний директор модного дому Moschino, 46-річний Давіде Ренне помер через дев'ять днів після призначення на посаду.

Причина смерті невідома, але материнська компанія Moschino Aeffe послалася на "раптову хворобу" і повідомила, що він помер у Мілані в п'ятницю, 10 листопада.

Шлях Ренне

Ренне народився у Фоллоніці, Тоскана, у липні 1977 року.

Він навчався як у Флорентійському університеті, так і в школі моди Polimoda, і розпочав свою кар’єру, працюючи з італійським модельєром і наставником Алессандро Делл'Аква, перш ніж відправитися в Gucci у 2004 році.

Ренне очолював відділ жіночого одягу в Gucci й працював там майже 20 років.

Про призначення його креативним директором Moschino було оголошено в жовтні, і він повинен був представити свою першу колекцію для Moschino на Міланському тижні моди в лютому 2024 року.

Декілька впливових діячів індустрії моди у соціальних мережах висловили співчуття, щоб віддати свою шану, а багато хто з них та шанувальників залишили коментарі до публікацій Ренне в Instagram.