Креативний директор Gucci і Moschino Девід Ренне помер у віці 46 років
Італійський модельєр Давіде Ренне, який близько 20 років працював з Gucci, помер через 9 днів після призначення креативним директором Moschino, у віці 46 років
Про це повідомляє BBC.News.
Креативний директор модного дому Moschino, 46-річний Давіде Ренне помер через дев'ять днів після призначення на посаду.
Причина смерті невідома, але материнська компанія Moschino Aeffe послалася на "раптову хворобу" і повідомила, що він помер у Мілані в п'ятницю, 10 листопада.
Шлях Ренне
Ренне народився у Фоллоніці, Тоскана, у липні 1977 року.
Він навчався як у Флорентійському університеті, так і в школі моди Polimoda, і розпочав свою кар’єру, працюючи з італійським модельєром і наставником Алессандро Делл'Аква, перш ніж відправитися в Gucci у 2004 році.
Ренне очолював відділ жіночого одягу в Gucci й працював там майже 20 років.
Про призначення його креативним директором Moschino було оголошено в жовтні, і він повинен був представити свою першу колекцію для Moschino на Міланському тижні моди в лютому 2024 року.
Декілька впливових діячів індустрії моди у соціальних мережах висловили співчуття, щоб віддати свою шану, а багато хто з них та шанувальників залишили коментарі до публікацій Ренне в Instagram.
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