Про це повідомляє BBC News Україна.

До нової колекції Gucci увійшли вишиванки та сукні у традиційному українському стилі, які створила українська дизайнерка Віта Кін.

На сайті Gucci зазначається, що на створення колекції дизайнерку надихнула традиційна українська вишивка. Сукні хвалять за "квіткову вишивку з вишуканим дизайном", а колекцію називають "невинно фольклористичною і невимушено витонченою".

До колекції увійшли міні- та максісукні з високою талією, спідниця та блуза-вишиванка, шалі та кейп. Усі вироби доповнені вишивкою та аплікацією, а виготовлені з льону.

19 травня колекціонерка стародавнього українського одягу Роксоляна Шимчук заявила, що в тяжкі часи вишиванка — це як потреба ідентифікувати свого, й не потрібно у XXI столітті соромитися поєднувати вишиванку зі сучасним одягом.

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