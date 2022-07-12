Невинно фольклористична і невимушено витончена. Українська дизайнерка створила колекцію для Gucci
Українська дизайнерка Віта Кін створила колекцію одягу з українською вишивкою для лінії Gucci Vault
Про це повідомляє BBC News Україна.
До нової колекції Gucci увійшли вишиванки та сукні у традиційному українському стилі, які створила українська дизайнерка Віта Кін.
На сайті Gucci зазначається, що на створення колекції дизайнерку надихнула традиційна українська вишивка. Сукні хвалять за "квіткову вишивку з вишуканим дизайном", а колекцію називають "невинно фольклористичною і невимушено витонченою".
До колекції увійшли міні- та максісукні з високою талією, спідниця та блуза-вишиванка, шалі та кейп. Усі вироби доповнені вишивкою та аплікацією, а виготовлені з льону.
- 19 травня колекціонерка стародавнього українського одягу Роксоляна Шимчук заявила, що в тяжкі часи вишиванка — це як потреба ідентифікувати свого, й не потрібно у XXI столітті соромитися поєднувати вишиванку зі сучасним одягом.
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