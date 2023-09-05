"Крематоріїв не вистачає, спалюють солдатів просто у свинарнику": Федоров про російську армію на ТОТ Запорізької області
Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів про ситуацію в російській армії на тимчасово окупованої території Запорізької області
Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".
"Вчора у Веселому близько 21:00 розпочалися вибухи. Веселе знаходиться в 30 км від ТОТ Мелітополя. Був не прости вибух, а була колонада вибухів із детонацією, тому ми можемо сказати, що скоріше за все, ліквідовано черговий склад боєприпасів ворогів, який знаходиться на ТОТ Запорізької області", - зазначив він.
Федоров наголосив, що це не єдиний вибух за останні кілька днів.
"Також ми знаємо, що вибув був у Кінських Роздорах і тут взагалі цікава ситуація. Тому, що вибух стався в одному із закладів, які контролювали зрадники, в якому годували ворогів і там вони також зберігали боєприпаси. Тож вибух можна сказати ліквідував як зрадників та частину окупантів, так і їхній склад боєприпасів", - розповів він.
Міський голова зазначив, що вибухи продовжуються майже щодня на ТОТ, особливо гучно у фронтовому Токмаку та Молочанську там, де наші українські військові мають найбільші успіхи.
"І звичайно ми бачимо тенденцію по зменшенні ворожих військ і вони мало того, що почали привозити свої крематорії, то вони почали привозити в "уралах" своїх 200-тих до свинарників і потім починає йти чорний дим. Тобто це свідчить про те, що крематоріїв не вистачає, спалюють просто у свинарнику", - сказав Федоров.
- 30 серпня повідомлялося, що російські окупанти привезли у тимчасово захоплений Мелітополь Запорізької області ще один мобільний крематорій. Місцеві жителі скаржаться на жахливий сморід.
- 3 вересня повідомлялося, що у селі Кінські Роздори, що на тимчасово окупованому Запоріжжі, стався вибух у кафе, в якому окупанти відпочивали та зберігали свої боєприпаси.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.26 Купівля 37.26Продаж 37.91
- EUR Купівля 40.28Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе