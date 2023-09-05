"Крематоріїв не вистачає, спалюють солдатів просто у свинарнику": Федоров про російську армію на ТОТ Запорізької області

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Вчора у Веселому близько 21:00 розпочалися вибухи. Веселе знаходиться в 30 км від ТОТ Мелітополя. Був не прости вибух, а була колонада вибухів із детонацією, тому ми можемо сказати, що скоріше за все, ліквідовано черговий склад боєприпасів ворогів, який знаходиться на ТОТ Запорізької області", - зазначив він.

Федоров наголосив, що це не єдиний вибух за останні кілька днів.

"Також ми знаємо, що вибув був у Кінських Роздорах і тут взагалі цікава ситуація. Тому, що вибух стався в одному із закладів, які контролювали зрадники, в якому годували ворогів і там вони також зберігали боєприпаси. Тож вибух можна сказати ліквідував як зрадників та частину окупантів, так і їхній склад боєприпасів", - розповів він.

Міський голова зазначив, що вибухи продовжуються майже щодня на ТОТ, особливо гучно у фронтовому Токмаку та Молочанську там, де наші українські військові мають найбільші успіхи.

"І звичайно ми бачимо тенденцію по зменшенні ворожих військ і вони мало того, що почали привозити свої крематорії, то вони почали привозити в "уралах" своїх 200-тих до свинарників і потім починає йти чорний дим. Тобто це свідчить про те, що крематоріїв не вистачає, спалюють просто у свинарнику", - сказав Федоров.