Кременчук продовжує приймати біженців зі Сходу України
В Кременчуці завдяки зусиллям місцевого політичного діяча та соціально відповідального бізнесу відремонтували гуртожиток та прийняли біженців зі Сходу
Про це йдеться в сюжеті телеканалу Еспресо.
З початку російського вторгнення в Україну 24 лютого більше 10 мільйонів українців були змушені залишити свої домівки. Щодня до Кременчука – міста тилу, прибувають біженці. В єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання обліковується більше 8 тисяч осіб з територій, де відбуваються бойові дії.
В Кременчуці постала гостра необхідність створення центрів для біженців. Одним із таких став гуртожиток місцевого підприємства, який пустував останні п’ять років.
В короткі строки місцеві активісти, в співпраці з комунальними службами, за власні кошти та за сприяння соціально-відповідального бізнесу підготували приміщення для прийому біженців. В гуртожитку волонтери облаштували їдальню, де щодня безкоштовно харчуються до тисячі людей. Газові плити, посуд та приладдя власним коштом придбав депутат кременчуцької міськради Богдан Лазоренко. Волонтери працюють змінами, бо є ще основне місце роботи.
Зараз в гуртожитку тривають ремонтні роботи душових кімнат та санвузлів. За фінансової підтримки представників соціально-відповідального бізнесу незабаром тут з’являться потужні бойлери, пральна машина. Мають зробити освітлення, встановити нові двері та вікна. Купівлю будівельних матеріалів та змішувачів профінансував Біланівський ГЗК, що входить в групу компанії Ferrexpo Костянтина Жеваго.
Щодня у місті працюють центри гуманітарної допомоги . Сотні тонн вантажу надходить як від європейських партнерів так і від самих мешканців. Працює гаряча лінія "Гуманітарний Кременчук". Всього з початку війни до Центру тимчасового розміщення звернулися 11 з половиною тисяч осіб.
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