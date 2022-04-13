Кременчук продовжує приймати біженців зі Сходу України

Про це йдеться в сюжеті телеканалу Еспресо.



З початку російського вторгнення в Україну 24 лютого більше 10 мільйонів українців були змушені залишити свої домівки. Щодня до Кременчука – міста тилу, прибувають біженці. В єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання обліковується більше 8 тисяч осіб з територій, де відбуваються бойові дії.



В Кременчуці постала гостра необхідність створення центрів для біженців. Одним із таких став гуртожиток місцевого підприємства, який пустував останні п’ять років.



В короткі строки місцеві активісти, в співпраці з комунальними службами, за власні кошти та за сприяння соціально-відповідального бізнесу підготували приміщення для прийому біженців. В гуртожитку волонтери облаштували їдальню, де щодня безкоштовно харчуються до тисячі людей. Газові плити, посуд та приладдя власним коштом придбав депутат кременчуцької міськради Богдан Лазоренко. Волонтери працюють змінами, бо є ще основне місце роботи.



Зараз в гуртожитку тривають ремонтні роботи душових кімнат та санвузлів. За фінансової підтримки представників соціально-відповідального бізнесу незабаром тут з’являться потужні бойлери, пральна машина. Мають зробити освітлення, встановити нові двері та вікна. Купівлю будівельних матеріалів та змішувачів профінансував Біланівський ГЗК, що входить в групу компанії Ferrexpo Костянтина Жеваго.



Щодня у місті працюють центри гуманітарної допомоги . Сотні тонн вантажу надходить як від європейських партнерів так і від самих мешканців. Працює гаряча лінія "Гуманітарний Кременчук". Всього з початку війни до Центру тимчасового розміщення звернулися 11 з половиною тисяч осіб.

