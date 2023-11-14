Кремінь: з початку року не надійшло жодної скарги на порушення закону про мову в ЗСУ

Про це мовний омбудсмен Тарас Кремінь сказав у ефірі одного з телеканалів, передає його пресслужба.

Він наголосив, що дискусії з мовного питання є шкідливими.

"Я хочу, щоб на мовній темі не було спекуляцій. Ми вже проходили поділ України за різними категоріями. Так звані дві України - це одна з розробок психологічного спрямування російського походження. У нас єдина держава. У нас єдина державна мова. У нас єдине бачення в наближенні нашої перемоги. Ми дякуємо Збройним Силам України за їхню єдність", - підкреслив Кремінь.

Уповноважений також сказав, що за потреби вдосконалення української для військовослужбовців можуть бути відкриті мовні курси.

Що відомо про скандал з Іриною Фаріон

Нещодавно Ірина Фаріон у "Рандеву з Яніною Соколовою" наголосила, що не може вважати російськомовних військових українцями. Вона назвала їх "москворотими биками, що ганьблять ЗСУ". Громадськість відреагувала на скандальні слова екснардепки, а Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Національної поліції України, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо дискримінації.

Також на одному з корпусів Львівської політехніки наклеїли листівки із закликами звільнити Ірину Фаріон, яка викладає в цьому навчальному закладі. Згодом на сайті Львівської політехніки оприлюднили офіційну позицію навчального закладу. Там уточнили, що Львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом.

Водночас студенти Львівської політехніки закликали правоохоронців перевірити заяви Фаріон.

Пізніше екснардепка виклала у вільний доступ лист від кримського студента, який виступив на її підтримку. При цьому Фаріон розкрила особисті дані хлопця, через що на нього вийшла ФСБ. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наголосив, що поширення персональних даних в умовах війни несе загрозу життю і свободі. Він звернувся до Служби безпеки України, "аби дії громадянки України проаналізували належним чином і надали їм юридичну оцінку".