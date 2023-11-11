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Кремль фальсифікує історію, аби впровадити антизахідність у свідомість росіян, - британська розвідка

11 листопада, 2023 субота
12:18
Війна з Росією Путін

Російське керівництво дедалі частіше використовує історію як зброю, щоб посилити антизахідні настрої росіянам та залякати західних сусідів РФ

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що Державне архівне агентство Росії видало збірку документів "Про історичну єдність росіян і українців". Вона починається статтею президента РФ Володимира Путіна на цю тему, опубліковану в липні 2021 року, а одразу після йде його звернення щодо ситуації в Україні, виголошене 21 лютого 2022 року, перед повномасштабним вторгненням.

У книзі представлені 242 документи від 11 до 20 століття, які використовуються для виправдання нинішньої політики Кремля та підтвердження тверджень про те, що іноземна диверсія перетворила Україну на "антиросію". Документи супроводжуються пояснювальними коментарями Путіна.

Крім цього, минулого тижня колишній президент Росії Дмітрій Мєдвєдєв написав статтю про історію російсько-польських відносин. Він звинуватив Польщу в проведенні агресивної ревізіоністської "русофобської" політики, попередивши, що це може призвести до знищення польської державності, і погрожуючи, що Росія та Білорусь у разі потреби зможуть дати адекватну військову відповідь.

"Збройне використання історії російським керівництвом посилюється з метою впровадження антизахідності у свідомість населення Росії та залякування його безпосередніх західних сусідів", - вважають аналітики.

  • 31 серпня презентували перший випуск, у якому розказали про те, скільки насправді триває війна між Україною та Росією. Фахівці розвінчують міф про начебто гармонійне співіснування українського та російського народів протягом років та пояснюють, чому російсько-українська війна почалась не у 2022, і навіть не у 2014 році.
Україна
Росія
Дмитро Медведєв
Володимир Путін
історія України
пропаганда
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