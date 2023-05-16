Кремль готує дискредитацію Пригожина, але вичікує поки вагнерівці на передовій, - ISW
Кремль, ймовірно, готує механізми, щоб в майбутньому визнати власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина зрадником. Проте це скоріш за все не відбудеться найближчим часом
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики прокоментували ситуацію з інформацією The Washington Post про нібито спроби Пригожина зв'язатись з українською розвідкою та обміняти інформацію про позиції російських військових в обмін на контроль над Бахмутом.
В ISW вважають, що таким чином Пригожин продовжує свою боротьбу з Міноборони РФ, але не з російським диктатором Володимиром Путіним. Аналітики зазначили, що в Кремлі, ймовірно, знали про потенційні контакти Пригожина з українською стороною, тому не були здивовані публікацією The Washington Post.
Йдеться і про те, що в Кремлі готують механізми дискредитації Пригожина як зрадника.
"Неназвані джерела у Кремлі повідомили, що адміністрація президента Росії готує інформаційну операцію з публічної дискредитації Пригожина, але зазначили, що Кремль навряд чи загрожуватиме йому, поки сили Вагнера перебувають на передовій. Пригожин командує силами Вагнера на Донбасі, і його відсторонення порушило б позиції росіян у Бахмуті, а на такий ризик Путін навряд чи піде", - зазначили в ISW.
Крім цього, Кремль не може просто змістити Пригожина з посади, бо група Вагнера – приватна компанія, і єдиний спосіб змінити її власника полягає у встановленні контролю над найманцями.
"Щоб вивести Пригожина з-під його контролю над Вагнеромза іронією долі потрібно було б встановити прямий контроль Кремля над групою найманців, від якої Путін щосили намагається зберігати формальну дистанцію", - пишуть в ISW.
- Нагадаємо, The Washington Post повідомляє, що у витоку секретних документа Пентагону сказано, що пригожин наприкінці січня нібито пропонував Україні розкрити позиції російських військ в обмін на вихід бійців ЗСУ з Бахмута.
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