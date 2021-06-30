Кремль намагається "легітимізувати" води навколо Криму ще з 2018 року, - Шелест

Таку думку вона висловила в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.

"Російська Федерація намагається "легітимізувати" територіальні води навколо анексованого півострова Крим як свої. Цей процес розпочався ще в листопаді 2018 року, коли відбувся інцидент з українськими кораблями. Відповідно те, що відбувається останнім часом, зокрема під час військових навчань та проходу кораблів в акваторії Чорного моря, є не першими випадками провокацій з боку Російської Федерації. Але в випадку з британським та нідерландським суднами потрібно звертати увагу на політичні заяви", - пояснила Шелест.



Шелест зауважила, що крім суто технічного та безпекового компоненту, є наслідки, які могли б спричинити такі дії Росії. Пані Шелест також додала, що важливо стежити за політичними заявами Кремля, оскільки риторика Російської Федерації кожного разу направлена на те, щоб узаконити територіальні води навколо Криму як російські.



"Насправді, наслідки від провокацій Росії в Чорному морі можуть бути набагато серйознішими. Тому дуже важливо, щоб наші партнери демонстрували не просто незгоду з діями РФ, а й можливі ігнорування зазіхань Кремля на води навколо Криму", - додала Шелест.



На думку пані Шелест для російської пропаганди важливо створити картинку потужності їхньої армії. За її словами, Нідерланди не підтвердили інформацію про те, що їхнє судно після попередження від російських військових змінило курс, а раніше британський есмінець ніяк не відреагував на попередження з боку росіян. Вона додала, що росіяни ж давали іншу інформацію, оскільки саме інформація про те, що російські війська змусили змінити курс кораблів НАТО чудовий контент для пропаганди Кремля.

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