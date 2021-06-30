Росія на тлі навчань України та НАТО у Чорному морі вивела Чорноморський флот на "контрнавчання"

Про це пишуть російські ЗМІ.



Окрім підводного човна "Колпіно" росіяни задіяли у навчаннях гелікоптери Ка-27ПС і Ка-27ПЛ спільно з патрульним кораблем "Павло Державін".

Субмарина проводить навчання на одному з морських полігонів. Човен вже відпрацював екстрене занурення і готується до виконання вправ з бойової підготовки, зокрема до виконання маневру "покладка на ґрунт", коли субмарина для скритності занурюється на дно.



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29 червня флот РФ провів в окупованому Криму перевірку всіх сил протиповітряної оборони. У бойову готовність перевели комплекси ППО С-400 і "Панцир".