Росія на тлі навчань України та НАТО у Чорному морі вивела Чорноморський флот на "контрнавчання"
Чорноморський флот Росії почав навчання: у море вийшов дизельний підводний човен "Колпіно", здатний застосовувати крилаті ракети "Калібр"
Про це пишуть російські ЗМІ.
Окрім підводного човна "Колпіно" росіяни задіяли у навчаннях гелікоптери Ка-27ПС і Ка-27ПЛ спільно з патрульним кораблем "Павло Державін".
Субмарина проводить навчання на одному з морських полігонів. Човен вже відпрацював екстрене занурення і готується до виконання вправ з бойової підготовки, зокрема до виконання маневру "покладка на ґрунт", коли субмарина для скритності занурюється на дно.
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29 червня флот РФ провів в окупованому Криму перевірку всіх сил протиповітряної оборони. У бойову готовність перевели комплекси ППО С-400 і "Панцир".
- Навчання Sea Breeze-2021 тривають з 28 червня по 10 липня. Їхня головна мета - підвищити взаємосумісність підрозділів ВМС України та США, а також держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань щодо забезпечення морської безпеки, миру та стабільності в Чорноморському регіоні.
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