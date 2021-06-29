Російські винищувачі створили небезпечну ситуацію в Чорному морі, - Міноборони Нідерландів
24 червня російські винищувачі створили небезпечну ситуацію біля фрегата ВМС країни Evertsen в Чорному морі
Про це повідомили у прес-службі Міноборони Нідерландів.
"Озброєні російські військові літаки спровокували небезпечну ситуацію в Чорному морі біля HNLMS Evertsen минулого четверга. Літак неодноразово пролітав на небезпечно низькій висоті над судном і поруч з ним, й виконував імітаційні атаки. Під час цих переслідувань HNLMS Evertsen перебував у міжнародних водах", – йдеться у повідомленні.
Міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд-Схоутен назвала дії Росії "безвідповідальними"
"Evertsen має повне право там плисти. Немає виправдання таким агресивним діям, які без потреби збільшують ймовірність нещасних випадків", – зазначив він.
Міністр оборони Нідерландів додала, що влада обговорить це питання з Росією на дипломатичному рівні.
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