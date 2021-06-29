Російські винищувачі створили небезпечну ситуацію в Чорному морі, - Міноборони Нідерландів

Про це повідомили у прес-службі Міноборони Нідерландів.



"Озброєні російські військові літаки спровокували небезпечну ситуацію в Чорному морі біля HNLMS Evertsen минулого четверга. Літак неодноразово пролітав на небезпечно низькій висоті над судном і поруч з ним, й виконував імітаційні атаки. Під час цих переслідувань HNLMS Evertsen перебував у міжнародних водах", – йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Нідерландів Анк Бейлевелд-Схоутен назвала дії Росії "безвідповідальними"

"Evertsen має повне право там плисти. Немає виправдання таким агресивним діям, які без потреби збільшують ймовірність нещасних випадків", – зазначив він.



Міністр оборони Нідерландів додала, що влада обговорить це питання з Росією на дипломатичному рівні.