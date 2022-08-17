Про це повідомила українська розвідка в телеграмі.

"Кількість російських громадян, які хочуть відправитись на війну в Україну дедалі зменшується. Щоб принаймні частково зберегти можливість формувати нові резерви, кремлівське керівництво намагається дедалі активніше залучати в ЗС РФ іноземних громадян", - зазначили у відомстві.

У Московському регіоні місцева влада наказала працівникам військових комісаріатів і поліції для формування нових армійських підрозділів "проводити агітаційні заходи" з громадянами Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану. Окрім грошей, тим, хто погодиться підписати контракт і поїхати воювати проти України, пропонують російське громадянство.

Водночас у Чечні формують і готують чотири батальйони для війни проти України. Значна частина "добровольців" у них - викрадені чеченськими силовиками місцеві молоді чоловіки, здебільшого із сільської місцевості. Під загрозою кримінального переслідування за сфабрикованими звинуваченнями або під тортурами їх змушують підписувати контракти для участі у війні.

"Практика викрадення чоловіків для поповнення добровольчих військових підрозділів, які воюють в Україні на догоду Москві породжує хвилі невдоволення серед мешканців Чечні. Громадяни республіки виказують обурення тим, що Кадиров посилає мусульман брати участь і гинути на "чужій" війні двох християнських народів - росіян і українців. Така політика кадирова сприймається, як зрада мусульман, - зауважили в розвідці.

16 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни зазнають втрат і відступають в деяких районах на Бахмутському, Слов'янському та Південнобузькому напрямках

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