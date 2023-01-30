Кремль незадоволений гауляйтерами Луганщини через провал мобілізації, - Центр нацспротиву
У Кремлі незадоволені "владою" Луганщини через провал мобілізації на окупованих територіях і погрожують колаборантам "кадровими рішеннями", тобто заміною
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Окупанти поставили гауляйтерам тимчасово окупованих територій Луганщини ультиматум: або РФ вийде до 1 квітня до адміністративних кордонів області, або будуть "кадрові рішення", - ідеться в повідомленні.
"Причиною невдоволення є провал мобілізації та логістичного забезпечення армії ворога на цьому напрямку. Саме на колаборантів Кремль покладає відповідальність за невдачі", - додали в ЦНС.
Там зазначили, що посіпаки окупантів, аби задовольнити Москву, почали в регіоні нову хвилю мобілізації.
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