Кремль планує масовані кібератаки на критичну інфраструктуру та союзників, - українська розвідка
ГУР застерігає, що РФ готує масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури України та її союзників. Ймовірно, перші постраждають підприємства енергетичної галузі
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.
"Кремль планує здійснити масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури українських підприємств й установ критичної інфраструктури союзників України. У першу чергу удар буде спрямовано на підприємства енергетичної галузі", - йдеться в матеріалі.
У розвідці наголосили, що при проведенні операцій РФ використовуватиме досвід кібератак на українські енергосистеми 2015 та 2016 років.
Таким чином окупати намагаються посилити не лише фізичний натиск на Україну, але й моральний через кіберпростір :"Цим ворог спробує посилити ефект ракетних ударів по об’єктах електрозабезпечення насамперед у східному та південному регіонах України. Командування окупантів переконано, що це призведе до сповільнення наступальних дій українських Сил оборони".
Крім того, повідомляється, що Москва планує збільшити інтенсивність DDoS-атак на критичну інфраструктуру найближчих союзників України - Польщі та країн Балтії.
- Уряд Естонії є одним із найактивніших надавачів допомоги й підтримки українській владі у захисті від російських кібератак.
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