Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

"Кремль планує здійснити масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури українських підприємств й установ критичної інфраструктури союзників України. У першу чергу удар буде спрямовано на підприємства енергетичної галузі", - йдеться в матеріалі.

У розвідці наголосили, що при проведенні операцій РФ використовуватиме досвід кібератак на українські енергосистеми 2015 та 2016 років.

Таким чином окупати намагаються посилити не лише фізичний натиск на Україну, але й моральний через кіберпростір :"Цим ворог спробує посилити ефект ракетних ударів по об’єктах електрозабезпечення насамперед у східному та південному регіонах України. Командування окупантів переконано, що це призведе до сповільнення наступальних дій українських Сил оборони".

Крім того, повідомляється, що Москва планує збільшити інтенсивність DDoS-атак на критичну інфраструктуру найближчих союзників України - Польщі та країн Балтії.

Уряд Естонії є одним із найактивніших надавачів допомоги й підтримки українській владі у захисті від російських кібератак.

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