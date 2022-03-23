Кремль пригрозив, що поява миротворців НАТО в Україні призведе до прямого зіткненням РФ з Альянсом

Заяву Лаврова цитують ЗМІ країни-агресора, повідомляє Еспресо.TV.

Таким чином глава МЗС РФ відреагував на ініціативу Польщі про можливе відправлення миротворців Альянсу до України, яку мають обговорити на позачерговому саміті НАТО у Брюсселі 24 березня.

"Це буде те саме пряме зіткнення російських і натовських збройних сил, якого всі не те, що хотіли уникнути, а говорили, що його не повинно відбутися в принципі", - сказав Лавров.

Нагадаємо, 22 березня президент Анджей Дуда заявив про намір запропонувати НАТО сформувати миротворчий контингент для відправлення в Україну.

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