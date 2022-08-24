Кремль та Україна не можуть існувати одночасно, - Роман Безсмертний

Політик поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Кремль як втілення держави Росія та українці як народ України - це явища, які не можуть існувати одночасно. Може бути українська держава, українці та понад 180 етносів Росії. Але кремль та Україна будуть вдаватися до короткої павзи для накопичення ресурсів, щоб розпочати новий етап протистояння", - зазначив Безсмертний.

Дипломат додав, що незалежна, інтегрована в західний світ Україна є загибеллю для Росії.

"Ситуацію рятує лише те, що з кожним роком Україна все глибше входить у цивілізований світ. Як тільки Україна остаточно відбудеться в цивілізованому світі, настане момент, коли можна буде сказати, що кремль зник. Існування України як держави - конкурентної економіки, демократичного суспільства - для кремля означає загибель", - зауважив Роман Безсмертний.

24 серпня в етері Еспресо історик Олександр Зінченко висловив думку, що до 2032 року ми не побачимо Росію в чинних кордонах.

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