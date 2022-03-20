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Кремлівське керівництво не задоволене тим, що через народний спротив немає навіть умовно-показової "картинки", - Генштаб ЗСУ про провал РФ у створенні "ХНР"

20 березня, 2022 неділя
00:45
війна з Росією Херсон

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що у Кремлі не задоволені тим, що через народний спротив немає навіть умовно-показової "картинки" для створення так званої "ХНР"

Оперативну інформацію про ситуацію на фронті Генштаб поширив у Facebook.

"Комендатурою російського міста Бєлгород проводиться розслідування щодо 10 військовослужбовців 138-ї мотострілецької бригади, які брали участь у наступі на Харків, та, через великі втрати частини, відмовились від подальшої участі у бойових діях і підбурювали решту повертатися додому.  Показово, що начальник 652-ї групи Інформаційно-психологічних операцій російських терористичних військ отримав сувору догану за слабку роботу зі створення так званої "ХНР". Кремлівське керівництво не задоволене тим, що через народний спротив немає навіть умовно-показової "картинки", - розповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

На Південному напрямку по окремих рубежах відновлено передній край оборони. Ворог змушений проводити перегрупування, розгортати додаткові резерви, здійснювати заходи відновлення боєздатності підрозділів.

На Донецькому напрямку російські окупаційні війська ведуть штурмові дії та вогневе ураження.

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, здійснював нарощування систем вогневого ураження, інженерного забезпечення та логістики з метою підготовки до наступу на місто Київ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках також наступальні дії не ведуться. Ворожими силами здійснюються обстріли українських населених пунктів.

У напрямку на Ізюм противник намагався прорвати оборону наших військ, проте успіху не мав, штурмові підрозділи загарбника були фактично знищені. 

Окупанти зазнають значних втрат. Морально-психологічний стан особового складу низький та погіршується з кожним наступним днем бойових дій. Каральні підрозділи росгвардії, що залучаються до бойових дій, втратили значну кількість озброєння та військової техніки. Відновлення втрат відбувається внаслідок застарілої та частково несправної техніки.

"Угруповання українських сил оборони продовжує оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Проводяться заходи правового режиму воєнного стану, стабілізаційні дії, виконуються завдання територіальної оборони. Повітряні Сили здійснюють відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття густонаселених міст, важливих індустріальних об’єктів України та оперативних угруповань військ", - йдеться у заяві Генштабу.
 

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Херсон
Кремль
Херсонщина
Херсонська область
російська агресія
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війна
ХНР
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