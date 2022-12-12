Кремлівським пропагандистам трєвожно. Програма "Конєц спєцопєрациї" о 18:00
Долю Лукашенка визначила теща: він хотів бути журналістом, а став диктатором, ЄС готує воїнів ЗСУ: жителям московських боліт "трЄвожно"
Після "мальчіка в трусіках" богохульні московські попи заявляють про знайомство з Богом. Більше про те, як росіяни вже 10-й місяць "гублять лапті в Україні" та падіння "рускАвА міра", розкаже й покаже Анна-Єва Мельник в програмі "Конєц спєцопєрациї".
Переглядати ефір та коментувати можна тут:
ЗСУ розвінчали міфи про "нЄпобЄдІмость рАсЄї" та її "вторую армІю мІра". Щопонеділка о 18:00 дивіться "КонЄц спЄцопЄрацИЇ". Це авторська програма Анни-Єви Мельник, в якій журналістка розповідає про падіння "рускАвА мІра" та реальне життя на Московії.
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