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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Кремлівським пропагандистам трєвожно. Програма "Конєц спєцопєрациї" о 18:00
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Кремлівським пропагандистам трєвожно. Програма "Конєц спєцопєрациї" о 18:00

12 грудня, 2022 понедiлок
17:51
війна з Росією

Долю Лукашенка визначила теща: він хотів бути журналістом, а став диктатором, ЄС готує воїнів ЗСУ: жителям московських боліт "трЄвожно"

Після "мальчіка в трусіках" богохульні московські попи заявляють про знайомство з Богом. Більше про те, як росіяни вже 10-й місяць "гублять лапті в Україні" та падіння "рускАвА міра", розкаже й покаже Анна-Єва Мельник в програмі "Конєц спєцопєрациї".

Переглядати ефір та коментувати можна тут:

ЗСУ розвінчали міфи про "нЄпобЄдІмость рАсЄї" та її "вторую армІю мІра". Щопонеділка о 18:00 дивіться "КонЄц спЄцопЄрацИЇ". Це авторська програма Анни-Єви Мельник, в якій журналістка розповідає про падіння "рускАвА мІра" та реальне життя на Московії.

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