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Війна з Росією: хроніка
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Кримчанам не слід боятися допомагати ЗСУ, а тим, хто наробив дурниць, краще виїхати, - Буданов

26 серпня, 2023 субота
16:32
Війна з Росією Кирило Буданов

Населенню Криму, яке чекає Україну, потрібно робити усе, аби повернення відбулося скоріше. Натомість тим зрадникам і росіянам, які заселилися з 2014 року, слід задуматися про виїзд

Про це в інтерв'ю "Радіо. Свобода" розказав очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

За його словами, у Криму є україноорієнтоване населення, яке насправді чекає повернення назад в Україну, зокрема, легітимної влади й статусу автономної республіки. Водночас є і зрадники, які зробили все, щоб Крим був окупований з 2014 року, а також переселені громадяни Росії з "далечин" РФ.

"Загальний настрій в Криму - війна до них прийшла. Що воно буде, кожен мріє про своє", зазначив Буданов.

Крім того, очільник ГУР заявив, що у Криму очікується черговий сплеск виходу бізнесу. Здебільшого виводять бізнеси вглиб Російської Федерації зрадники України, адже розуміють, якщо зміниться ситуація, у них заберуть все. 

"Кримчанам я хотів би сказати, що треба зробити усе для наближення моменту повернення додому. Не треба цього боятися. Усі ці казки, якими російська влада промивала мізки, не мають нічого спільного з реальністю. Тим, хто наробив дурниць, краще виїхати, а тим, хто чекає, треба готуватися. І робити все для допомоги передусім розвідувальному органу, а далі - коли війська вже підуть у відкриту. Для того, щоб це сталося швидше і найбільш безкровно, наскільки це буде можливо зробити", - звернувся очільник розвідки Міноборони України до населення Криму.

За його словами, є багато українських інформаторів, серед них 30-40% будуть по команді виконувати ті чи інші дії. 

ГУР співпрацює з рухами "АТЕШ" і "Жовта стрічка" у Криму

На думку Буданова, такі рухи тільки зароджуються. Водночас вони не є такими потужними, як би хотілося.

"Але це чудово і найголовніше, що вони є. Тобто існують люди, які розуміють, що це небезнадійна ситуація. Вони підвищують ставки й ставлять своє життя, бо Росія - це не Україна, там же можуть просто вбити за такі речі. Але люди ризикують і розуміють, заради чого це роблять. Це героїчні люди", - заявив очільник ГУР.

Також він додав, що розвідка співпрацює із рухами громадського спротиву. 

Морські дрони - ефективний спосіб для стримання

Буданов зазначив, що зі зрозумілих причин сказати, скільки цих дронів має Україна, не можна. Натомість він сказав, що це досить ефективний вид зброї.

Росії вдається знищити 60-70% морських дронів, проте, як каже начальник розвідки, для росіян проблема полягає в тих 30%.

"Наприклад, коли морські скутери зайшли у бухту Севастополя, дрони знищили на підході до фрегата "Адмірал Сен". Здавалося, операція невдала, але оскільки дрон знищили приблизно в 100 метрах від корабля, від вибухової хвилі й уламків було повністю пошкоджено його радіоелектронне обладнання, гідроакустична та антенні системи. І він пішов на 3,5 місяці на ремонт в доку, таким чином вийшов з ладу на певний проміжок часу", - розказав Буданов.

Він наголосив, що морські дрони є ефективною зброєю для стримування. З ними неможливо наступати, але паралізувати діяльність флоту вдалося. 

Також керівник розвідки Міноборони розказав, що російські кораблі взагалі не ходять за рейд Севастополя у північному напрямку - вони ховаються на південному сході. 

"Чорноморський флот завжди був найслабшим і за 30 років він дуже серйозно деградував. Кораблі не можуть нікуди вийти. Вони покинули північну і західну частину моря", - заявив Буданов.

Буданов про удари по Кримському мосту і димову завісу росіян

Очільник ГУР наголосив, що у випущених нещодавно ракет була інша ціль, не Кримський міст. Про те 4 зенітні російські ракети були пущенні на її перехоплення і, трохи підбивши, збили її з курсу.

"Шкода від того засобу ураження, який був використаний, була досить незначною, адже випущений засіб йшов трохи далі й не по мосту. Оскільки росіяни використали 4 зенітні ракети для ураження нашого об'єкта, вони незначно збили з курсу і він зрештою зачепив Кримський міст. Але це ніщо у порівнянні з тим, що отримали росіяни, коли застосували дими. У місцевого населення тоді почалася паніка. Тобто по суті вони самі себе покарали", - зазначив Буданов.

Він також додав, що нові бонові загородження ускладнять роботу, але не зроблять її неможливою.

Крім того, ймовірне руйнування Кримського мосту уповільне логістику окупантів. Проте Буданов уточнив, що для логістики важливий не сам Кримський міст, а той, що поряд, - залізничний. Натомість з радянських часів є паромні переправи, з ними не буде швидких темпів, але росіяни все ж таки зможуть поповнювати запаси. 

  • Також в інтерв'ю Буданов заявив, що мобілізація на території РФ не припиняється, а російська влада розглядає можливість призвати 450 тисяч людей на військові дії в Україну.

Україна
Росія
ГУР
Кирило Буданов
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