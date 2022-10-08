Тільки лінивий росіянин не написав про те, що тепер "повна жопа" з доставленням всього (від їжі до зброї) на окуповані Херсонщину та Крим. Паніка в Криму поглиблюється тим, що в короткий проміжок часу налагодити ефективну поромну переправу майже неможливо (нема самих поромів, нема кадрів, ніхто не розуміє в якому стані знаходяться під'їзні шляхи).

І тут виникає резонне питання: "А хто винен?". Відповідь проста: керівництво ФСБ всіх рівнів: від Москви до Керчі. Але сказати це нікому. Річ у тому, що так звана партія війни (воєнкорів), які активно тролили Шойгу, Лапіна, Герасимова та інших генералів, активно співпрацювали та співпрацюють з ФСБ. Це по суті, партія ФСБ, яка хотіла захопити Міноборони й прорватися в вищу лігу російської політики.

А вибух на мості — це не просто особистий ляпас Путіну, це ще й можливість армійським скидати всю провину за майбутні проблеми на ФСБ. І в інформпросторі ми скоро це побачимо.

У Путіна є лише одна опція зараз: одним махом змінити й керівництво Міноборони, і ФСБ. Але він на це не піде (він застарий для таких рішень). Як результат: російське суспільство вже в найвіддаленіших частинах РФ зрозуміє: вождь постарів і бреше їм від безсилля. А ще кожен подумає: мого близького відправляють у Херсон, хоча туди неможливо доставити зброю і пальне.

Усі яструби зараз почнуть кричати про центри прийняття рішень, про ядерну зброю тощо. Але Путін боїться. Боїться перш за все за себе. Бо в душі він неймовірний боягуз.

Є ще один важливий момент. Найбільше в житті він боїться приниження, а Кримський міст — це найвищий ступінь приниження для нього. Наступного разу на люди він вийде ще більш постарілим: приниження з'їдає і з'їсть його.

P.S. Ми ж усі розуміємо, що фура вибухнула випадково?

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.