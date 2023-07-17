Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ознаки повітряного ураження Кримського мосту відсутні. Характер пошкоджень мосту свідчить про те, що удар відбувся знизу, із застосуванням потужного вибухового пристрою. Вибух призвів до того, що один з прольотів моста знявся з опори й рухнув. Найближчим часом міст діяти не буде, що суттєво ускладнить постачання російського угруповання", - підкреслив Рябих.

За його словами, удар по Кримському мосту був завданий дистанційно керованим надводним або підводним апаратом.

"До подібних ушкоджень міг призвести вибух масою від 200 до 500 кг вибухової речовини. Звісно, що сама опора не могла не постраждати. Це міг бути дистанційно керований надводний або підводний апарат. Такі апарати є різних типів, які удосконалюються, утримуючи більший радіус застосування, що дає змогу завдавати більш потужні удари по противнику", - пояснив Рябих.