Кримський міст могло підірвати ГРУ, аби підставити ФСБ, - Подоляк

Про це він заявив у себе в твітері.

"А тепер серйозно. ФСБ/ПВК намагаються з‘їсти керівництво МО/ГШ. За мить до зміни кадрів ФСБ йде у нокдаун: прогледіли вибух на мосту Путіна. Тепер МО зможе звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на Півдні", - зазначив Подоляк.

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"Ще не очевидно, хто підірвав міст? Нагадаю - фура заїхала з РФ", - наголосив Михайло Подоляк.

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Нагадаємо, за охорону Кримського (Керченського) мосту як стратегічного об'єкту окупантів відповідає ФСБ.

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