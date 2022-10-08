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Кримський міст могло підірвати ГРУ, аби підставити ФСБ, - Подоляк

8 жовтня, 2022 субота
16:48
війна з Росією Кримський міст

На думку радник керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, за ранковим вибухом на Кримському (Керченському) може критися боротьба всередині російських спецслужб і силових відомств

Про це він заявив у себе в твітері.

"А тепер серйозно. ФСБ/ПВК намагаються з‘їсти керівництво МО/ГШ. За мить до зміни кадрів ФСБ йде у нокдаун: прогледіли вибух на мосту Путіна. Тепер МО зможе звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на Півдні", - зазначив Подоляк.

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"Ще не очевидно, хто підірвав міст? Нагадаю - фура заїхала з РФ", - наголосив Михайло Подоляк.

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  • Нагадаємо, за охорону Кримського (Керченського) мосту як стратегічного об'єкту окупантів відповідає ФСБ.

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Крим
ФСБ
Керченський міст
ГРУ
Михайло Подоляк
Кримський міст
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