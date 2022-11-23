Кримський міст окупанта

Початок функціонування Кримського (Керченського) моста

15 травня 2018 року було відкрито автодорожню частину мосту для легкових автомобілів, а вже з жовтня — для вантажних. Залізничний міст для проїзду пасажирських потягів відкрили 23 грудня 2019 року, для вантажних потягів – 30 червня 2020-го.

Крим – це Україна

21 квітня 2022 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Збройні сили України можуть знищити Кримський міст, оскільки він не тільки побудований незаконно, а й використовується російською стороною для ввозу підкріплення боєприпасів військовим РФ, які вдерлися на територію України.

18 серпня 2022 року біля Кримського (Керченського) мосту пролунали вибухи. Окупаційна влада Криму заявила, що "загрози для мосту немає". Після цього прокремлівські ЗМІ озвучили, що в районі мосту росіяни збили "український безпілотник". У той самий час в Керчі була оголошена повітряна тривога.

Вибухи з пожежею на Кримському (Керченському) мості

08 жовтня 2022 року на залізничній гілці Кримського моста пролунав вибух. Окупаційна влада Криму заявила, що інцидент стався через спалах цистерни з паливом у хвості вантажного потягу.

Через якийсь час Національний антитерористичний комітет РФ повідомив, що на автомобільній частині мосту хтось підірвав вантажний автомобіль. В результаті цього підриву загорілись 7 цистерн із паливом потягу, який знаходився у той час на мості. Після вибуху Кримський міст зазнав значних ушкоджень.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк висловився по цій темі наступним чином: "Усе незаконне має бути зруйновано, усе вкрадене — повернуто Україні, усе російське окупаційне — вигнане".

Британська розвідка повідомляла, що пошкодження, завдані мосту, не дадуть змоги відремонтувати його як мінімум до вересня 2023 року.

04 листопада.2022 року Укрпошта випустила нову марку під назвою "Кримський міст на біс!"!

"Кримський міст буде зруйновано, коли ми повернемо Крим", - заявив очільник ГУР Кирило Буданов.

Фото: Gettyimages