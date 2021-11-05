Кривдник Ломаченка Лопес несподівано засипав українського боксера компліментами

Про це повідомляє Вoxingnews24.



Лопес також відзначив, що кар'єра Василя Ломаченка добігає кінця.



"Ломаченко переміг би всіх цих молодиків, кожного з них. Ломаченко побив би Девіса, зжер би Хейні і переміг би Шакура Стівенсона. Хоч кар'єра Ломаченка вже добігає кінця, але цього достатньо, щоб побити багатьох хлопців", - сказав Теофімо Лопес.



Василь Ломаченко свій наступний поєдинок проведе 11 грудня у Нью-Йорку (США) проти колишнього володаря титулу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річарда Коммі з Гани.



У жовтні 2020 Теофімо Лопес завдав поразки Ломаченку в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі та позбавив його титулів WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

Нагадаємо, 1 листопада промоутерська компанія Top Rank офіційно анонсувала бій Василя Ломаченка проти Річарда Коммі.

4 листопада про бій між потенційними суперниками Ломаченка - володарем титулу "регулярного" чемпіона WBC Девіна Хейні та Джозефа Діаса оголошено офіційно.

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