Кривдник Ломаченка Лопес несподівано засипав українського боксера компліментами
Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес високо оцінив рівень українського боксера Василя Ломаченка
Про це повідомляє Вoxingnews24.
Лопес також відзначив, що кар'єра Василя Ломаченка добігає кінця.
"Ломаченко переміг би всіх цих молодиків, кожного з них. Ломаченко побив би Девіса, зжер би Хейні і переміг би Шакура Стівенсона. Хоч кар'єра Ломаченка вже добігає кінця, але цього достатньо, щоб побити багатьох хлопців", - сказав Теофімо Лопес.
Василь Ломаченко свій наступний поєдинок проведе 11 грудня у Нью-Йорку (США) проти колишнього володаря титулу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річарда Коммі з Гани.
У жовтні 2020 Теофімо Лопес завдав поразки Ломаченку в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі та позбавив його титулів WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).
- Нагадаємо, 1 листопада промоутерська компанія Top Rank офіційно анонсувала бій Василя Ломаченка проти Річарда Коммі.
- 4 листопада про бій між потенційними суперниками Ломаченка - володарем титулу "регулярного" чемпіона WBC Девіна Хейні та Джозефа Діаса оголошено офіційно.
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