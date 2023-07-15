Кривдниця Світоліної Вондроушова перемогла Жабер у фіналі Вімблдону
Ввечері суботи, 15 липня, Маркета Вондроушова перемогла Онс Жабер у фіналі Вімблдону
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Вондроушова - Жабер тривав 1 годину та 20 хвилин. Чеська тенісистка здолала представницю Тунісу у двох сетах - двічі по 6:4.
Для Маркети Вондроушової це дебютний титул Вімблдона. У півфіналі вона перемогла українку Еліну Світоліну.
Вімблдон
Фінал
15 липня
Маркета Вондроушова (Чехія) - Онс Жабер (Туніс) - 6:4, 6:4
- У четвер, 13 липня, Світоліна поступилася Маркеті Вондроушовій з Чехії у півфіналі Вімблдону. Українка програла тенісистці з Чехії у двох сетах - 3:6, 3:6.
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