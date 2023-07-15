Кривдниця Світоліної Вондроушова перемогла Жабер у фіналі Вімблдону

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Вондроушова - Жабер тривав 1 годину та 20 хвилин. Чеська тенісистка здолала представницю Тунісу у двох сетах - двічі по 6:4.

Для Маркети Вондроушової це дебютний титул Вімблдона. У півфіналі вона перемогла українку Еліну Світоліну.

Вімблдон

Фінал

15 липня

Маркета Вондроушова (Чехія) - Онс Жабер (Туніс) - 6:4, 6:4