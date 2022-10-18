Про це розповів під час свого відеозвернення президент України Володимир Зеленський.

"Маємо сьогодні важливе рішення від Естонії – її парламент визнав Росію державою – спонсором тероризму. І це ще один європейський крок до того, щоб фактична реальність російського терору і європейське офіційне ставлення до Росії повністю збігалися. Терор має отримувати всі види реакції – на полі бою, санкційну та юридичну. Дякую за це нашим естонським друзям! Ми продовжимо роботу на всіх рівнях, щоб і інші країни ухвалювали аналогічні рішення", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, парламент Естонії визнав російський режим терористичним і засудив анексію українських територій

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