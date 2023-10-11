Крок за кроком підтискаємо ворога, щоб він відійшов, або назавжди залишився там: боєць ЗСУ розповів про ситуацію біля Бахмута

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Після деокупації Кліщіївки й Андріївки, після відбиття численних атак і спроб повернути ці населені пункти з боку окупантів, наступним завданням ЗСУ було перейти залізницю й закріпитися. Тому що це потужний рубіж оборони окупантів. Наразі усе зроблено для того, щоб цей рубіж був взятий", - підкреслив Маляревич.

За словами бійця, контроль над залізницею Бахмут - Горлівка з боку Сил оборони відкриває можливості щодо перекриття шляхів постачання ворожого угруповання в Бахмуті, і продовження напівоточення з боку ЗСУ.

"Крок за кроком ми підтискаємо окупантів, щоб вони відійшли, або всі там й залишились", - наголосив Маляревич.

Протягом ще однієї доби війни з Росією українські захисники відбили 37 атак окупантів на ключових напрямках фронту. Зокрема ЗСУ мали частковий успіх в районі Андріївки Донецької області. Водночас армія РФ втратила 450 своїх солдатів

Заступник командира батальйону 5 окремої штурмової бригади ЗСУ Олексій Тарасенко зазначив, що на Бахмутському напрямку мінімізувалася кількість стрілецьких боїв











