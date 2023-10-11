Крок за кроком підтискаємо ворога, щоб він відійшов, або назавжди залишився там: боєць ЗСУ розповів про ситуацію біля Бахмута
Сержант роти ударних безпілотних комплексів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади ім. кошового отамана І. Сірка Олесь Маляревич зазначив, що ЗСУ зробили усе, щоб взяти потужний оборонний рубіж ворога на Бахмутському напрямку
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Після деокупації Кліщіївки й Андріївки, після відбиття численних атак і спроб повернути ці населені пункти з боку окупантів, наступним завданням ЗСУ було перейти залізницю й закріпитися. Тому що це потужний рубіж оборони окупантів. Наразі усе зроблено для того, щоб цей рубіж був взятий", - підкреслив Маляревич.
За словами бійця, контроль над залізницею Бахмут - Горлівка з боку Сил оборони відкриває можливості щодо перекриття шляхів постачання ворожого угруповання в Бахмуті, і продовження напівоточення з боку ЗСУ.
"Крок за кроком ми підтискаємо окупантів, щоб вони відійшли, або всі там й залишились", - наголосив Маляревич.
- Протягом ще однієї доби війни з Росією українські захисники відбили 37 атак окупантів на ключових напрямках фронту. Зокрема ЗСУ мали частковий успіх в районі Андріївки Донецької області. Водночас армія РФ втратила 450 своїх солдатів
- Заступник командира батальйону 5 окремої штурмової бригади ЗСУ Олексій Тарасенко зазначив, що на Бахмутському напрямку мінімізувалася кількість стрілецьких боїв
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