Прогризаємо оборону ворога і просуваємося вперед: замкомбата 5-ї ОШБр про ситуацію біля Бахмута
Заступник командира батальйону 5 окремої штурмової бригади ЗСУ Олексій Тарасенко зазначив, що на Бахмутському напрямку мінімізувалася кількість стрілецьких боїв
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На західних, південних та південно-західних околицях Бахмута ЗСУ намагаються прогризати оборону противника й просуватися вперед, знаходячи слабкі місця в обороні ворога. Спостерігаємо стандартну ситуацію з інтенсивними артилерійськими обстрілами з боку ворога. Сили оборони ведуть повітряну розвідку, виявляючи пересування противника й завдаючи вогневого ураження загарбникам", - підкреслив Тарасенко.
За словами замкомбата 5-ї ОШБр, на Бахмутському напрямку мінімізувалася кількість стрілецьких боїв.
"Переважно відбуваються артилерійські бої. Спостерігаємо накопичення сил окупантів, як в самому місті, так і в прилеглих селах. Ймовірно ворог буде контратакувати, або він намагається створити резерв, щоб реагувати на просування ЗСУ на Бахмутському напрямку", - зауважив Тарасенко.
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