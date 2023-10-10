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Прогризаємо оборону ворога і просуваємося вперед: замкомбата 5-ї ОШБр про ситуацію біля Бахмута

10 жовтня, 2023 вiвторок
15:41
Війна з Росією

Заступник командира батальйону 5 окремої штурмової бригади ЗСУ Олексій Тарасенко зазначив, що на Бахмутському напрямку мінімізувалася кількість стрілецьких боїв

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На західних, південних та південно-західних околицях Бахмута ЗСУ намагаються прогризати оборону противника й просуватися вперед, знаходячи слабкі місця в обороні ворога. Спостерігаємо стандартну ситуацію з інтенсивними артилерійськими обстрілами з боку ворога. Сили оборони ведуть повітряну розвідку, виявляючи пересування противника й завдаючи вогневого ураження загарбникам", - підкреслив Тарасенко.

За словами замкомбата 5-ї ОШБр, на Бахмутському напрямку мінімізувалася кількість стрілецьких боїв.

"Переважно відбуваються артилерійські бої. Спостерігаємо накопичення сил окупантів, як в самому місті, так і в прилеглих селах. Ймовірно ворог буде контратакувати, або він намагається створити резерв, щоб реагувати на просування ЗСУ на Бахмутському напрямку", - зауважив Тарасенко.

  • На Бахмутському напрямку третя штурмова бригада взяла в полон командира добровольчого батальйону "Алга" російської армії
  • Протягом ще однієї доби війни з Росією українські захисники відбили 37 атак окупантів на ключових напрямках фронту. Зокрема ЗСУ мали частковий успіх в районі Андріївки Донецької області. Водночас армія РФ втратила 450 своїх солдатів


 

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