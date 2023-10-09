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Війна з Росією: хроніка
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Бійці 3-ї ОШБр взяли в полон командира російського добробату "Алга"

9 жовтня, 2023 понедiлок
19:42
Війна з Росією

На Бахмутському напрямку третя штурмова бригада взяла в полон командира добровольчого батальйону "Алга" російської армії

Про це інформує пресслужба.

У полон українських воїнів потрапив командир добровольчого батальйону "Алга" 72 ОМСБр РФ, полковник на псевдо Ява. Він розповів, що на Бахмутському напрямку приблизно 120 підлеглих окупантів.

Ворог коментує стан свого підрозділу: "Тут пи*да сколько полегло".

Фото: Скрін відео 3-ї ОШБр

"Тепер він – один з представників обмінного фонду серед старшого офіцерського складу окупантів", – написали штурмовики.

У 3-ї ОШБр додали, що повне відео боїв буде оприлюднено пізніше, а частина вже доступна.

Фото: Скрін відео 3-ї ОШБр

  • У ранковому зведенні 9 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що сили оборони ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському. За добу на фронті відбулося 37 бойових зіткнень. Водночас окупанти втратили ще 350 своїх солдатів.
Новини
російська армія
Донеччина
окупанти
Бахмут
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2023, понедiлок
9 жовтня
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