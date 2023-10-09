Бійці 3-ї ОШБр взяли в полон командира російського добробату "Алга"
На Бахмутському напрямку третя штурмова бригада взяла в полон командира добровольчого батальйону "Алга" російської армії
Про це інформує пресслужба.
У полон українських воїнів потрапив командир добровольчого батальйону "Алга" 72 ОМСБр РФ, полковник на псевдо Ява. Він розповів, що на Бахмутському напрямку приблизно 120 підлеглих окупантів.
Ворог коментує стан свого підрозділу: "Тут пи*да сколько полегло".
Фото: Скрін відео 3-ї ОШБр
"Тепер він – один з представників обмінного фонду серед старшого офіцерського складу окупантів", – написали штурмовики.
У 3-ї ОШБр додали, що повне відео боїв буде оприлюднено пізніше, а частина вже доступна.
Фото: Скрін відео 3-ї ОШБр
- У ранковому зведенні 9 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що сили оборони ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському. За добу на фронті відбулося 37 бойових зіткнень. Водночас окупанти втратили ще 350 своїх солдатів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.46 Купівля 37.46Продаж 38.18
- EUR Купівля 39.71Продаж 40.75
- Актуальне
- Важливе