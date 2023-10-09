Бійці 3-ї ОШБр взяли в полон командира російського добробату "Алга"

Про це інформує пресслужба.

У полон українських воїнів потрапив командир добровольчого батальйону "Алга" 72 ОМСБр РФ, полковник на псевдо Ява. Він розповів, що на Бахмутському напрямку приблизно 120 підлеглих окупантів.

Ворог коментує стан свого підрозділу: "Тут пи*да сколько полегло".

Фото: Скрін відео 3-ї ОШБр

"Тепер він – один з представників обмінного фонду серед старшого офіцерського складу окупантів", – написали штурмовики.

У 3-ї ОШБр додали, що повне відео боїв буде оприлюднено пізніше, а частина вже доступна.

Фото: Скрін відео 3-ї ОШБр