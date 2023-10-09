Російська армія за добу втратила 2 танки, 3 БМП та 350 військових, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 9 жовтня

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.23 орієнтовно становили:

особового складу ‒ близько 282 630 (+350) осіб

танків ‒ 4823 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 9126 (+3)

артилерійських систем – 6706 (+1)

РСЗВ – 808 (+0)

засобів ППО ‒ 543 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5190 (+0)

крилатих ракет ‒ 1530 (+0)

кораблів/катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів ‒ 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 9113 (+2)

спеціальної техніки ‒ 959 (+0)

Дані уточнюються.

Протягом доби на фронті відбулося 37 бойових зіткнень

За даними Генерального штабу ЗСУ, ворог завдав 6 авіаударів та 29 разів обстріляв з РСЗВ позиції українських військ та цивільних об’єктів нашої держави.

Авіаударів зазнали Грабовське Сумської області; Костянтинівка Донецької області; Новоданилівка, Роботине, Оріхів Запорізької області; Берислав Херсонської області.

А під артилерійським вогнем опинилися понад 90 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на фронті: Сили оборони мають успіх біля Вербового на Запоріжжі

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація – без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках рашисти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, щоб завадити Силам оборони перекинути війська на загрозливі напрямки, також нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", українські захисники відбили три атаки ворога, біля Синьківки й Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили атаки ворога північніше Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив близько 15 невдалих атак у районах Авдіїївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку росіяни наступальних дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку ворога північніше від Новопрокопівки Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районах західніше Вербового Запорізької області. Також українські воїни ведуть наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, мають частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки.

E зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Підрозділи ракетних військ Сил оборони уразили два склади рашистів

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби, 2 радіолокаційні станції, 2 райони зосередження особового складу та 2 склади боєприпасів противника.