Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Держава-терорист обстрілює ракетами мирне населення на Запоріжжі, Миколаївщині, Дніпропетровщині. Б’є по українських регіонах із реактивних систем залпового вогню та безпілотників. Лише по Запоріжжю та району окупанти випустили 16 ракет за один ранок! Так можуть чинити лише закінчені терористи, яким не має бути місця в цивілізованому світі", - повідомив він.



Згідно зі слів президента, "ворог лютує та намагається помститися за нашу незламність і свої невдачі. Цинічно знищує мирних українців, адже давно втратив усе людське".

"Кровожерливі покидьки! Відповідатимете неодмінно. За кожне загублене життя українців!" - наголосив Зеленський.

Близько 7:00 30 вересня окупанти вдарили 16 ракетами по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя, унаслідок чого 23 людини загинули, ще 28 постраждали.

У Запорізькій області 1 жовтня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російських ракетних ударів по гумколоні на виїзді із Запоріжжя.

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