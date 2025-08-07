Апеляція: ВАКС перегляне запобіжний захід, призначений Чернишову

Про це з зали суду повідомляє кореспондент Еспресо Максим Галашко.

Зазначено, що Чернишов виступив під час засідання і назвав справу проти нього вигаданою.

"Звинувачення НАБУ за якусь ймовірну знижку, якусь книжку. Маю знищену репутацію, але я буду за нею боротися. Я буду доводити, що я не винен і що ця справа вигадана фактично", - заявив він.

Чернишов також прокоментував призначений йому запобіжний захід у вигляді застави у 120 млн 2668 грн і зобов'язання прибувати на вимогу, не залишати Україну, не спілкуватися зі свідками та підозрюваними, а також повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

"Те, що стосується запобіжних заходів: багато говориться про моє відрядження. Протягом останніх семи місяців я мав, якщо не десятки, то постійні регулярні відрядження за кордон. То була моя робота - українці за кордоном, які прагнули уваги, які прагнули захисту. Я мав закордонні відрядження щонайменше кожного другого тижня по два-три рази на місяць. Це нормально. Коли я їхав, у відрядження, про яке йде мова, я гадки не мав про якісь очікувані підозри чи якісь інші дії. Ніхто мене не інформував ані формально, ані неформально", - сказав він.

На думку Чернишова, інформація про його неповернення за відрядження є дезінформацією.