Авіакатастрофа в Броварах: жителя Київщини підозрюють у крадіжці картки та грошей загиблого члена екіпажу
Жителю Київщини оголосили про підозру у крадіжці банківської картки та мобільного телефону загиблого в авіакатастрофі в Броварах члена екіпажу
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
За даними слідства, у січні 2023 року після авіакатастрофи в Броварах, підозрюваний прийшов на місце події. Скориставшись скупченням людей, які надавали допомогу постраждалим, він привласнив мобільний телефон і візитницю з банківською карткою одного із загиблих членів екіпажу.
"За допомогою телефону загиблого підозрюваний отримав доступ до його рахунків. Гроші знімав у банкоматі, касах магазинів та витрачав на онлайн-розваги. Сума завданих збитків встановлюється. Про списання коштів з поточного та кредитного рахунків стало відомо під час оформлення спадщини. Дружина загиблого звернулась із заявою до правоохоронців", - зазначають у Офісі генпрокурора.
Фото: Офіс генерального прокурора
До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Йому повідомлено про підозру за фактами крадіжки та привласнення офіційного документа (ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України).
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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