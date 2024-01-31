Авіакатастрофа в Броварах: жителя Київщини підозрюють у крадіжці картки та грошей загиблого члена екіпажу

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у січні 2023 року після авіакатастрофи в Броварах, підозрюваний прийшов на місце події. Скориставшись скупченням людей, які надавали допомогу постраждалим, він привласнив мобільний телефон і візитницю з банківською карткою одного із загиблих членів екіпажу.

"За допомогою телефону загиблого підозрюваний отримав доступ до його рахунків. Гроші знімав у банкоматі, касах магазинів та витрачав на онлайн-розваги. Сума завданих збитків встановлюється. Про списання коштів з поточного та кредитного рахунків стало відомо під час оформлення спадщини. Дружина загиблого звернулась із заявою до правоохоронців", - зазначають у Офісі генпрокурора.

Фото: Офіс генерального прокурора

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Йому повідомлено про підозру за фактами крадіжки та привласнення офіційного документа (ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України).

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.