Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Новини Австрійський суд розгляне питання щодо видачі Україні ексгенерала СБУ Наумова

Австрійський суд розгляне питання щодо видачі Україні ексгенерала СБУ Наумова

Адріана Муллаянова
25 жовтня, 2025 субота
20:44
Новини Колишній генерал СБУ Андрій Наумов

Регіональний суд австрійського міста Корнойбург невдовзі ухвалюватиме рішення про можливість видачі Україні колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова

Зміст

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Як зазначили у ДБР, українська сторона спільно з Міністерством юстиції підтримує активний діалог із австрійськими правоохоронцями про  реалізацію процедури екстрадиції щодо ексгенерала СБУ Андрія Наумова, якого підозрюють у держзраді.

"Необхідні документи для екстрадиції були оперативно підготовлені та передані компетентним органам Австрійської Республіки", — йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань.

У відомстві нагадали, що в Україні слідчі вже завершили досудове розслідування щодо колишнього посадовця за кількома статтями Кримінального кодексу.

За інформацією правоохоронців, після відбуття річного терміну ув’язнення в Сербії експосадовець у жовтні 2025 року переїхав до Австрії. Про це українська сторона одразу поінформувала австрійських колег.

"ДБР очікує на справедливе рішення австрійської Феміди щодо екстрадиції ексгенерала, після чого обґрунтовані звинувачення стосовно нього розгляне український суд", — додали у бюро.

Що відомо про Андрія Наумова

Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт і корупційні схеми на митниці. Після перемоги Володимира Зеленський на президентських виборах Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ (2019-2021) й вважався креатурою Івана Баканова, на той час очільника Служби безпеки України, що більш відомий як друг дитинства та земляк чинного глави держави. 

Ще раніше Наумов керував держпідприємством "Центр організаційного-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження".

Коли Наумов був начальником Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, то фігурував у розслідуванні журналістів "Схем" про набуття елітного майна, незіставного з офіційними доходами держслужбовця. Також "Схеми" розповідали, що у переддень повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 23 лютого 2022 року, Андрій Наумов виїхав за кордон.

В Україні Наумову оголошено підозру "у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України)", а також у шахрайстві й завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень. 

Андрія Наумова затримали в Сербії 7 червня 2022 року. В кінці серпня 2022 року в МЗС Сербії повідомляли, що запиту від України на екстрадицію ексзаступника голови СБУ генерала Наумова до них не надходило.

У жовтні того ж року стало відомо, що Україна надіслала Сербії запит із проханням про екстрадицію Наумова. Експосадовцю ДБР повідомило про підозру в привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 ККУ).

Наумова 6 квітня 2023 року доставили до Вищого суду міста Ниш у Сербії. Там заслуховують його справу щодо ймовірного відмивання грошей.

Наприкінці червня 2024-го ДБР повідомило Наумову про підозру в організації підроблення офіційних документів для уникнення кримінальної відповідальності в Сербії.

Із Сербії Наумов перебрався до Австрії.

Теги:
Суспільство
Світ
Кримінал
Україна
митниця
СБУ
корупція в Україні
Кривий Ріг
Австрія
Сербія
державна зрада
ДБР
Іван Баканов
Читайте також:
Автор Дар'я Куркіна
23 жовтня, 2025 четвер
"Не вимагаємо НМТ чи інших іспитів": у Міносвіти назвали професії, до вступу на які намагаються підштовхнути абітурієнтів
Путін на зустрічі з Герасимовим оголошує 30-годинне великоднє перемир'я (19.04.2025)
Автор Віталій Бесараб
24 жовтня, 2025 п'ятниця
Росія продовжуватиме бойові дії в Україні й спробує відкрити другий або навіть третій фронт, - генерал армії США Кларк
Володимир Кудрицький
Автор Марина Клюєва
23 жовтня, 2025 четвер
"Людина у формі забрала розблокований телефон, після чого підійшли з ДБР", - Кудрицький про обшуки
Київ
+6.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.76
    Купівля 41.76
    Продаж 42.25
  • EUR
    Купівля 48.49
    Продаж 49.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
25 жовтня
21:37
Соціальні мережі, месенджери
Єврокомісія виявила порушення Digital Services Act з боку TikTok, Facebook та Instagram
21:24
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 25 жовтня
21:16
Оновлено
ФК "Епіцентр"
"ЛНЗ" переміг "Металіст 1925" й очолив турнірну таблицю, "Полісся" рознесло "Оболонь", "Карпати" не впоралися з "Рухом": результати й розклад матчів 10-го туру УПЛ
21:09
Ексклюзив
Віталій Портников
"Існує можливість припинення вогню найближчим часом": Портников назвав ключовий фактор, який може вплинути на Путіна
20:54
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Сирський: командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром
20:50
годинник
Україна вночі 26 жовтня переходить на зимовий час
20:21
Дрон-перехоплювач OCTOPUS на Даунінґ-стріт, 10 у Лондоні (24.10.2025)
Умєров: спершу ми експериментально випустимо 1 000 дронів-перехоплювачів OCTOPUS
20:08
OPINION
"Гади", Кузьмінський і всі-всі-всі...
19:44
Netflix закрив студію, яка створила мобільну гру "Squid Game: Unleashed"
19:42
Ексклюзив
Київ без світла, блекаут
Росія не зможе влаштувати повний блекаут в Україні, - Портников
19:00
Навчання
Росія подвоїть кількість "радників із виховання" в школах та коледжах до 60 тисяч
18:58
Ексклюзив
Енергетика, споживання електроенергії
Головна мета Росії - енергетичний колапс в Україні на початку січня і далі запуск ІПСО, - експерт Омельченко
18:55
На Полтавщині виявили закопаний плід дитини
18:16
Російський безпілотник "Молнія" в якості дрона-матки для FPV
Харків атакували FPV-дрони, запущені з дрона-матки "Молнія": які наслідки
18:06
Ексклюзив
Коаліція охочих
На жаль, на Заході не говорять про перемогу України над Росією, - британський політолог Кузьо
18:01
OPINION
У чому проблема Трампових санкцій проти Лукойла та Роснєфті
17:48
Камала Гарріс
"Я ще не закінчила". Камала Гарріс готова знову балатуватися у президенти
17:43
Ексклюзив
Безпілотники СБУ вдарили по НПЗ
У сучасній війні велика територія РФ вже не дає переваги, це більше недолік, - генерал армії США Кларк
16:58
Ексклюзив
Руслан Стефанчук
На турборивках пропускаємо важливі речі: Федорів про ініціативу Стефанчука змінити Цивільний кодекс
16:47
винищувачі JAS 39 Gripen
Україна домовилась зі Швецією про постачання 150 винищувачів Gripen, - Зеленський
16:21
вибух, ракетна атака
Сьома атака за два місяці: РФ знову вдарила по шахті ДТЕК на Дніпровщині
16:16
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбувся 101 бій: майже половина з них на Покровському напрямку
16:02
OPINION
Сирія готова миритися з Москвою?
15:55
Італія планує надати Україні новий пакет допомоги та приєднатися до ініціативи PURL, - Bloomberg
15:52
Фото з відкритих джерел
У Лондоні засуджено шестеро британців за підпал українських складів
15:30
санкції проти Росії
Адміністрація Трампа підготувала додаткові санкції проти РФ, однак спершу очікує кроків від Європи, - Reuters
15:14
цифрово згенероване зображення російської балістичної ракети "РС-26 "Рубеж"" з ядерною боєголовкою
Цієї ночі в Україні була балістична загроза, зокрема, через активність на полігоні "Капустин яр", звідки можуть запускати "Орешник": що про це кажуть у Повітряних силах 
15:10
Ексклюзив
без світла, свічка блекаут
Може статися в окремих регіонах: експертка з енергетики Войціцька про загрозу блекауту для всієї України
14:20
Ексклюзив
Володимир Путін та Дональд Трамп
Путіну нема що запропонувати Трампу: Морозов про ймовірність появи масштабних економічних проєктів між РФ та США
14:16
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Міноборони запускає бета-тест двох нових відстрочок у Резерв+
14:04
OPINION
Колективного Путіна не існує
13:44
Ексклюзив
Москва_Кремль
Кремль грає в США у "хорошого" та "поганого" поліцейського, - політолог Телешун
13:43
Вчені COVID-19
Американські вчені розробили нову методику лікування раку за допомогою світла
13:32
грузія
У Грузії затримали громадян Китаю, які хотіли незаконно придбати уран
13:22
Ексклюзив
Радар ближнього радіусу дії TRML-4D
В Україні треба ущільнювати радарне покриття, - експерт у галузі безпілотних технологій
12:46
Еліна Валтонен
"Економіка Росії здатна витримати це навантаження": глава МЗС Фінляндії після санкцій США та ЄС закликала й надалі посилювати тиск на РФ
12:44
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європа обіцяє "задушити" російський нафтовий сектор, а Трамп досі думає про передачу "томагавків" Україні. Акценти світових ЗМІ 25 жовтня
12:39
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами та балістичними ракетами: у Києві спалахнули пожежі, є загиблі та постраждалі
12:01
OPINION
З дугінською філософією нових імперських замашок Путін загнав себе в пастку
11:54
Дональд Трамп
Трамп скасував екологічні обмеження часів Байдена для мідеплавильних заводів у США
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV