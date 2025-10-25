Австрійський суд розгляне питання щодо видачі Україні ексгенерала СБУ Наумова

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Як зазначили у ДБР, українська сторона спільно з Міністерством юстиції підтримує активний діалог із австрійськими правоохоронцями про реалізацію процедури екстрадиції щодо ексгенерала СБУ Андрія Наумова, якого підозрюють у держзраді.

"Необхідні документи для екстрадиції були оперативно підготовлені та передані компетентним органам Австрійської Республіки", — йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань.

У відомстві нагадали, що в Україні слідчі вже завершили досудове розслідування щодо колишнього посадовця за кількома статтями Кримінального кодексу.

За інформацією правоохоронців, після відбуття річного терміну ув’язнення в Сербії експосадовець у жовтні 2025 року переїхав до Австрії. Про це українська сторона одразу поінформувала австрійських колег.

"ДБР очікує на справедливе рішення австрійської Феміди щодо екстрадиції ексгенерала, після чого обґрунтовані звинувачення стосовно нього розгляне український суд", — додали у бюро.

Що відомо про Андрія Наумова

Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт і корупційні схеми на митниці. Після перемоги Володимира Зеленський на президентських виборах Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ (2019-2021) й вважався креатурою Івана Баканова, на той час очільника Служби безпеки України, що більш відомий як друг дитинства та земляк чинного глави держави.

Ще раніше Наумов керував держпідприємством "Центр організаційного-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження".

Коли Наумов був начальником Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, то фігурував у розслідуванні журналістів "Схем" про набуття елітного майна, незіставного з офіційними доходами держслужбовця. Також "Схеми" розповідали, що у переддень повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 23 лютого 2022 року, Андрій Наумов виїхав за кордон.

В Україні Наумову оголошено підозру "у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України)", а також у шахрайстві й завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

Андрія Наумова затримали в Сербії 7 червня 2022 року. В кінці серпня 2022 року в МЗС Сербії повідомляли, що запиту від України на екстрадицію ексзаступника голови СБУ генерала Наумова до них не надходило.

У жовтні того ж року стало відомо, що Україна надіслала Сербії запит із проханням про екстрадицію Наумова. Експосадовцю ДБР повідомило про підозру в привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 ККУ).

Наумова 6 квітня 2023 року доставили до Вищого суду міста Ниш у Сербії. Там заслуховують його справу щодо ймовірного відмивання грошей.

Наприкінці червня 2024-го ДБР повідомило Наумову про підозру в організації підроблення офіційних документів для уникнення кримінальної відповідальності в Сербії.

Із Сербії Наумов перебрався до Австрії.