Ексгенерал СБУ Наумов перед повномасштабним вторгненням РФ скупив елітні квартири в Туреччині на 17,5 млн грн, - "Схеми"

Про це повідомляють журналісти проєкту "Схеми".

Так, у 2022 році, за даними розслідувачів, Андрій Наумов придбав низку квартир у житловому комплексі Konak Seaside Premium в районі Каргиджак муніципалітету Аланія. Відповідно до оголошень на профільних сайтах нерухомості, квартири площею близько 100 метрів зараз у цьому ЖК продаються за ціною від €340 тис. до €460 тис.

Згідно з даними витягів реєстру, Наумов придбав три житлових приміщення на загальну суму майже 8,5 млн турецьких лір – станом на 2022 рік близько 17,5 млн грн.

Зазначається, що найбільші апартаменти мають площу 185 кв. м. Згідно з документами, вартість угоди становила майже 3,5 млн турецьких лір, що за курсом НБУ на початок 2022 року перевищувало 7 млн грн. Інша квартира, площею 115 квадратних метрів, була придбана за 3,1 мільйона лір (приблизно 6,5 млн грн).

Найменші апартаменти на третьому поверсі житлового комплексу, які належать Андрію Наумову, мають площу 70 кв. м. Згідно з документами, їхня вартість становить 1,8 млн турецьких лір, що еквівалентно приблизно 3,7 млн грн.

За даними джерел "Схем", нерухомістю у Туреччині користується його сім’я, поки він сам у Сербії очікує на остаточне рішення суду у справі за звинуваченням у відмиванні грошей.

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