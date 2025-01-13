Ексгенерал СБУ Наумов перед повномасштабним вторгненням РФ скупив елітні квартири в Туреччині на 17,5 млн грн, - "Схеми"
Колишній начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, який виїхав з України напередодні повномасштабного вторгнення, скупив у Туреччині елітні квартири на 17,5 млн грн
Про це повідомляють журналісти проєкту "Схеми".
Так, у 2022 році, за даними розслідувачів, Андрій Наумов придбав низку квартир у житловому комплексі Konak Seaside Premium в районі Каргиджак муніципалітету Аланія. Відповідно до оголошень на профільних сайтах нерухомості, квартири площею близько 100 метрів зараз у цьому ЖК продаються за ціною від €340 тис. до €460 тис.
Згідно з даними витягів реєстру, Наумов придбав три житлових приміщення на загальну суму майже 8,5 млн турецьких лір – станом на 2022 рік близько 17,5 млн грн.
Зазначається, що найбільші апартаменти мають площу 185 кв. м. Згідно з документами, вартість угоди становила майже 3,5 млн турецьких лір, що за курсом НБУ на початок 2022 року перевищувало 7 млн грн. Інша квартира, площею 115 квадратних метрів, була придбана за 3,1 мільйона лір (приблизно 6,5 млн грн).
Найменші апартаменти на третьому поверсі житлового комплексу, які належать Андрію Наумову, мають площу 70 кв. м. Згідно з документами, їхня вартість становить 1,8 млн турецьких лір, що еквівалентно приблизно 3,7 млн грн.
За даними джерел "Схем", нерухомістю у Туреччині користується його сім’я, поки він сам у Сербії очікує на остаточне рішення суду у справі за звинуваченням у відмиванні грошей.
Більше про Андрія Наумова
Андрія Наумова затримали в Сербії 7 червня 2022 року. В кінці серпня 2022 року в МЗС Сербії повідомляли, що запиту від України на екстрадицію ексзаступника голови СБУ генерала Наумова до них не надходило.
У жовтні того ж року стало відомо, що Україна надіслала Сербії запит із проханням про екстрадицію Наумова. Експосадовцю ДБР повідомило про підозру в привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 ККУ).
Пізніше йому оголосили ще одну підозру в шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час його перебування на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років.
Наумова 6 квітня 2023 року доставили до Вищого суду міста Ниш у Сербії. Там заслуховують його справу щодо ймовірного відмивання грошей.
Також ДБР виявило в ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова необґрунтованих активів на суму 32,7 млн грн. Експосадовцю повідомлено про підозру.
Наприкінці червня 2024-го ДБР повідомило Наумову про підозру в організації підроблення офіційних документів для уникнення кримінальної відповідальності в Сербії.
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