Ексгенералу СБУ Наумову оголошено підозру у підробленні документів для уникнення кримінальної відповідальності в Сербії
Працівники ДБР повідомили про підозру ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову. За їхніми даними, він підробив офіційні документи для уникнення кримінальної відповідальності в Сербії
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Як встановило слідство, 7 червня 2022 року Наумов намагався виїхати з Сербії до Північної Македонії через прикордонний пункт "Прешево", приховавши від митного контролю майно та гроші.
У нього було виявлено: 592 тис. 990 євро, 120 тис. 102 долари, два смарагди.
Високопосадовець пересувався на легковому автомобілі BMW X6 PMV, який формально належить його дружині.
У ДБР вважають, що все це майно та кошти були отримані фігурантом злочинним шляхом під час перебування на посадах директора Державного підприємства "Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження Чорнобиль" та у СБУ.
Надалі чоловік був затриманий сербськими правоохоронцями, оскільки порушив приписи ст. 86 закону Республіки Сербія "Про запобігання відмиванню коштів" та ст. 12 закону Республіки Сербія "Про митну справу".
"Аби уникнути відповідальності експравоохоронець вирішив підробити офіційні документи, щоб створити хибне уявлення у сербських правоохоронних та судових органів щодо законності походження коштів та майна. Він вступив у злочинну змову з іншими особами та організував виготовлення підроблених офіційних документів. Зокрема, договір позики (поворотної фінансової допомоги), начебто укладений між його батьком та третьою особою. А також акт надання коштів до Договору позики, начебто укладеного між його батьком та цією ж особою. Після отримання від спільників пакета фальшивих документів, він передав їх Спеціалізованому антикорупційному департаменту Вищого суду в сербському місті Ніш", - йдеться у повідомленні.
У взаємодії з правоохоронцями Сербії слідчі ДБР та прокуратури довели факт підроблення цих документів та передали їх сербському суду.
У зв’язку з цим колишньому начальнику ГУВБ СБУ Андрію Наумову повідомили про підозру в організації підроблення офіційних документів.
Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт і корупційні схеми на митниці. Коли він був начальником Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, то фігурував у розслідуванні журналістів "Схем" про набуття елітного майна, незіставного з офіційними доходами держслужбовця. Також "Схеми" розповідали, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 23 лютого, Андрій Наумов виїхав за кордон.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Наумова затримали в Сербії 7 червня 22 року. В кінці серпня 2022 року в МЗС Сербії повідомляли, що запиту від України на екстрадицію ексзаступника голови СБУ генерала Наумова до них не надходило.
- 20 жовтня стало відомо, що Україна надіслала Сербії запит із проханням про екстрадицію Андрія Наумова. Експосадовцю ДБР вже повідомило про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 ККУ).
- У жовтні також стало відомо про оголошення йому ще однієї підозри. Працівники ДБР повідомили йому про підозру в шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час його перебування на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років.
- Ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова 6 квітня доставили до Вищого суду міста Ниш у Сербії. Там заслуховують його справу щодо ймовірного відмивання грошей.
- ДБР виявило в ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова необґрунтованих активів на суму 32,7 млн грн. Експосадовцю повідомлено про підозру.
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